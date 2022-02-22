نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصوص البشاميل اللذيذ أعملي المكرونة البشاميل بالفراخ على أصولها بطعم ألذ وأحلي نكهة في المقال التالي
تعتبر المكرونة بالبشاميل من أكثر أنواع المأكولات الشهية اللذيذة التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الصغار لأن المكرونة بالبشاميل تعتبر من المأكولات السريعة التي يمكننا تناولها مع العديد من المأكولات الأخرى أو أي إضافات أخرى ومقبلات التي تقبلين بتناولها مثل البطاطس أو المخللات أو الكاتشب وغيرها من المقبلات والإضافات الأخرى، وتعتبر المكرونة البشاميل من المأكولات التي يمكننا عملها بالعديد من الطرق حيث يوجد البعض من السيدات يقومون بعمل المكرونة البشاميل بالفراخ أو باللحمة أو بالخضروات أو غيرها من الأشكال الأخرى.
والحشوات التي يقومون بعملها، ونجد الكثير من الناس يقومون بشراء المكرونة من بعض المحلات والكافيهات غالية الثمن ولكن إذا قومنا بشراء المكرونة البشاميل من الكافيهات الخارجية نصاب بالعديد من الأمراض نتيجة تعرض هذه المكرونة بالميكروبات أو التلوث التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة لذلك علينا بأن نتجنب شراء هذا النوع من المكرونة حتى لا نصاب بالأمراض التي تؤدي في النهاية إلى الوفاة.
مكونات المكرونة بشاميل بالفراخ
- كيلو واحد من المكرونة قلم.
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- خمسة ملاعق كبيرة من السمنة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- قطعتان إثنان من صدور الفراخ.
- حبتان إثنان من البصل.
- حبتان إثنان من الطماطم.
- حبتان إثنان من الفلفل الأخضر.
طريقة عمل المكرونة بشاميل بالفراخ
- أحضري حلة كبيرة وقومي بملئها بالماء وضعي بها المكرونة واتركيها على النار حتى تسلق وتنضج ثم أرفعهيا من على النار.
- بعد ذلك قومي بتحضير طاسة وضعي بها الفراخ بعد تقطيعه مع البصل والطماطم والفلفل الأخضر والملح والفلفل الأسود وقلبيها جيدا حتى تنضج.
- بعد ذلك عليكي بتحضير حلة وضعي بها السمنة مع الحليب والدقيق مع مكعبان مرق وقومي بتقليبها على النار حتى تحصيلن على قوام كثيف.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي بوضع كمية من المكرونة المسلوقة وضعي بها البشاميل مع كمية من الفراخ مع طبقة أخرى من المكرونة والبشاميل.
- بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن وأتركيها لتنضج بعد ذلك أخرجيها من الفرن وتصبح جاهزة لتناولها بأشهى طعم.
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