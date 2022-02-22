البرتقال على النار فكرة اغلى من الذهب ندمت انى مجربتهاش من زمان

البرتقال على النار البرتقال من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفوائد، كما أن البرتقال من أكثر الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، الذي يحتاجه الجسم بشكل مستمر، كما يمكنك تناول البرتقال بأكثر من طريقة، حيث يمكنك تناول البرتقال بمجرد تقشيره، وإخراج البذور من داخله، كما يمكنك استخلاص عصير فريش من داخل ثمرة البرتقال، ولكن في هذا المقال سنقدم لكم طريقة مميزة في الاستفادة من البرتقال في صنع حلويات يعشقها الصغير قبل الكبير، وهي مهلبية البرتقال، حيث الكثير يعرف عن مهلبية المشمش وغيرها من المهلبيات المستخلصة من الفواكه الأخرى، لذلك سنقدم لكم طريقة عمل مهلبية البرتقال، وما هي المكونات الداخلة في عمل المهلبية، كما سنقدم لكم طريقة التحضير.

فكرة هائلة في الاستفادة من البرتقال على النار

في فصل الشتاء ينتشر البرتقال بكثرة في الأسواق، حيث تختلف أنواع البرتقال منها اليوستفندي، ومنها البرتقال ذو الغلاف الجامد، وهذا النوع الذي ستقوم بإستخدامه، اليكي المكونات لعمل المهلبية:

أربع ثمار من البرتقال.

سبع ملاعق ذات حجم كبيرة لإضافة السكر.

ملعقتين من النشا.

طريقة عمل مهلبية البرتقال

الطريقة عبارة أن تقومي بعصر البرتقال جيدا، حتى يتم استخلاص كمية كبيرة من عصير البرتقال، بعد ذلك قومي بإضافة إلى العصير السكر، بعد ذلك قومي بوضع الخليط في الخلاط، حتى يساعد في إذابة السكر داخل العصير جيدا، بعد ذلك اخرجي العصير ثم ضعيه في إناء على النار د، وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقتين من النشا إلى العصير، مع التقليب جيدا، قومي بوضع الخليط على النار، مع التقليب المستمر،حتى لا يحدث تكلكعات ثم بعد دقائق بسيطة الى أن تجديد أن الخليط أصبح لذج إلى حد ما تقومي بسكب الخليط في أطباق تقديم، يمكنك إضافة إلى الوجه جوز الهند.