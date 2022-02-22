سبب تكون الوبر في السرة هذه هي نتيجة الدراسات وما علاجه سر لن يعرفه الكثير

في بدايات القرن 21 وبالتحديد في عام 2002 حصل الدكتور كارل كرو زلنسكي على جائزة آي جي نوبل، والجائزة كانت تهنئة طريفة تقديرا لأبحاثه الخاصة بوبر السرة، حيث بدأ الأمر عندما تم توجيه سؤال إلى دكتور كارل من أحد الناس حول كيف ظهور وبر السرة، وكيف يتم تكوينه، مما أدى إلى شعور بالحيرة من جهة دكتور كارل، لذلك اتجه إلى عمل استبيان حول ظهور الوبر لدى الرجال والنساء، ولكن كانت النتائج اتجهت بشكل أكبر إلى الرجال، لذا اتجه دكتور كارل في متابعة الخاصة حول وبر السرة، وما هي الأسباب التي تساعد في تكوينه، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم ما هي سبب تكون وبر السرة، وأيضا كيفية علاجه.

أسباب تكون وبر السرة لدى الرجال والنساء

أشارت أبحاث دكتور كارل إلى أسباب تكون الوبر الخاص بالسرة، حيث جاءت النتائج كالتالي أن وبر السرة يحدث عند احتكاك الملابس بزغب السرة مما يؤدي إلى تكوين وبر السرة، لذلك جاء الاستبيان منحازا الى الرجال، لأن الرجال بطبيعة الحال مشعرين بشكل أكبر من النساء، لذلك اتجه الاستبيان إلى النسبة الأكبر من الرجال، كما يكون الوبر لونه مائل إلى اللون الازرق، لأن ملابسنا بشكل عام تميل إلى الغوامق، وأيضا يختلف درجة اللون من شخص إلى آخر، حيث يعتبر اللون الفاتح تابع للبشرة الفاتحة واللون الغامق تابع إلى لون البشرة الغامقة، حيث يعتبر الميلانين له دور كبير في لون الوبر الخاص بالسرة.

علاج وبر السرة