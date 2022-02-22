فكرة عبقرية لتخزين الليمون من السنة للسنة بدون تغير في اللون أو الطعم بأسرار تجار الليمون

يعد الليمون من الخضروات المهمة في المنزل والتي لا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها وهناك العديد من الأشخاص يقومون ‏مزرعة الليمون داخل المنزل لانه من الخضروات التي يكون من السهل زراعتها داخل المنزل ورعايتها بشكل جيد و خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخزين الليمون لفترة طويلة ‏في المنزل وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تخزين الليمون ولكن لابد من اختيار الطريقة الصحيحة حتى نحصل على الليمون بشكل جيد لأن هناك بعض الفترات التي يكون فيها ليمون غير متوفر في الأسواق لذلك لابد أن نحرص على وجود الليمون في المنزل جيدا خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها تخزين الليمون.

طريقة تخزين الليمون من السنة إلي السنة

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في مالي سنتحدث عن ‏طريقة يمكن من خلالها تخزين الليمون لفترة طويلة في المنزل دون أن يفسد الليمون وهذه الطريقة تعتمد بشكل كبير على عدم تعرض الليمون للتهوية ويتم تخزين الليمون داخل الثلاجة لانه لا يمكن تخزين الليمون داخل الفريزر بسبب أن ليمون يحتوي على كمية كبيرة من السوائل وهذا يؤدي إلى جفاف الليمون ‏والطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع تخزين الليمون لفترة طويلة هي:

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طريقة اوراق الألمنيوم من الطرق الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها لتخزين الليمون لأنها تساعد على بقاء الليمون لفترة طويلة داخل ثلاجة دون أن يفسد.

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‏‏ نحضر كمية كبيرة من الليمون يجب أن نقوم باختيار الليمون بطريقة صحيحة بحيث يكون الليمون له لون مناسب و حجمه مناسب بعد ذلك يتم غسل الليمون جيدا وتصفية الليمون.

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‏ نضع كل ليمونة داخل اوراق الألمنيوم نقوم بإغلاق اوراق الألمنيوم بشكل جيد كل ورقة من أوراق الألمنيوم نضع فيها ليمونة واحدة فقط بعد ذلك نجمع كل الليمون ونضع الليمون داخل كيس من البلاستيك ونقوم بإغلاق الجهاز بشكل محكم حتى لا يتعرض الليمون للتهوية.

عندما نحتاج إلى استخدام الليمون يمكننا إخراج ليمونة واحدة فقط او حسب الاحتياج بعد ذلك نعيد كيس ليمون كما كان

يمكنك تخزين الليمون بسرعة جدا في المنزل باستخداممكةن جبار يساهم في جعل الليمون صحي وبدون أضرار تذكر وهذا المكون المعروف هو ملعقة من النشا عساهم في جعل الليمون صحي جدا ولا يسبب أمراض وتساهم في جعل الليمون مثل ما يحفظه تجار الليمون بحافظ على نفس الشكل ونفس الطعم بدون تغير في اللون أو الطعم لمدة سنه واكثر يمكن تجربه هذه الطريقة وملاحظة التغير في