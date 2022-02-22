طريقة تحضير أحلى وأطعم صينية رقاق باللحمة المفرومة مورق و طرية مثل المطاعم

الرقاق باللحمة المفرومة من الوصفات المصرية الشهيرة و اللذيذة التي يعشقها الجميع من الكبير إلى الصغير، فهي تتكون من طبقات الرقاق بحشو اللحم المفروم، تتميز بقوامها المورق و الطري مثل الجلاش ولكن هناك بعض السيدات الذين يواجهون مشكلة أثناء تحضير الوصفة من المنزل لا يستطيعون تحضيرها بالشكل المطلوب ولهذا يبحثون عن طريقة تحضيرها و سر هذا الطعم اللذيذ الذي يتواجد في المطاعم، ولذلك سنقدم لكم الطريقة الأصلية و الصحيحة لتحضير الرقاق باللحمة المفرومة مثل المطاعم مورق وطري.

مقادير الرقاق باللحمة المفرومة

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير أحلى و أشهى صينية رقاق باللحمة المفرومة و المكونات هي:

8 قطع من الرقاق.

ربع كيلو لحمة مفرومة

2 حبة من البصل المفروم.

ملح

فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان.

رشة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو

كوب من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشة من البهارات السبعة.

لتر من الشوربة.

كوب لبن حليب.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

3 معالق كبيرة من السمن البلدي.

طريقة تحضير الرقاق باللحمة المفرومة