كنز رباني ضعيها ساعتين على شعرك الجاف ولن تحتاجي للكيراتين والبروتين بعد اليوم شعر كالحرير بدون تكاليف

الشعر الخشن المجعد من أكثر أنواع الشعر التي تزعج السيدات إذ يرغبن طول الوقت في الحصول على شعر ناعم وأملس ولكن دون استخدام المواد الكيميائية مثل البروتين والكراتين التي تسبب تلف للشعر وتعمل على زيادة تساقطه، ولذلك نجد ام معظم السيدات يتجهن الي استخدام وصفات طبيعية للشعر للتخلص من جميع مشاكله والتي اشهرها هي تجعد الشعر، وخلال هذا المقال سنعرض اقوي وصفة طبيعية توضع على الشعر ساعتين فقط وتجعله ناعم كالحرير دون استخدام اي مواد مضرة وبمكون واحد سحري موجود في كل بيت.

طريقة فرد الشعر بكرياتين طبيعي بمكون واحد سحري

البيض من المكونات التي توجد في كل بيت ولكن مالا يعرفه الكثير أنه كنز يمكن استخدامه على الشعر ويكون بديل للبروتين والكرياتين اللذان يدمرا الشعر بجانب تكلفتهما العالية جدا، ويحتوي البيض على بروتينات طبيعية تغذي الشعر وتساعد في التخلص من التجعد، كما يعمل على منع هيشان الشعر وتقليل تساقطه ويمكن عمل كرياتين طبيعي بالبيض بالخطوات التالية:-

يتم وضع ربع كوب من زيت الزيتون مع بيضة كاملة ويقلبان حتى يمتزجا.

يضاف على الخليط معلقتين من العسل الأبيض وتقلب كل المكونات حتى يتكون كريم.

يتم فرد الخليط على الشعر مع التأكد من وصوله الي كل أجزاء الشعر.

يتم تمشيط الشعر حتى يصبح مفروض ويلف ويوضع عليه كيس بلاستيكي.

تترك الخلطة على الشعر خمس ساعات وبعد ذلك يتم شطف الشعر جيد.

تستخدم هذه الخلطة مرة كل أسبوع على الشعر ومع التكرار سيلاحظ تغير الشعر للأفضل.

وصفة النشا والعسل للتخلص من تجعد الشعر

النشا من المواد التي تعمل على تغذية الشعر والتخلص من التجعد والأموات الموجود به ويتم عمل الوصفة بخلط معلقتين من النشا مع معلقتين من العسل ويضاف عليهم ربع كوب زيت خروع وتقلب المكونات وتوزع على الشعر مع تدليك الشعر بالخليط حتى يمتص كل فوائدها، وبعد ذلك يتم ترك الوصفة ساعة فقط على الشعر ويتم شطف الشعر بالشامبو المخصص للتخلص من خشونه الشعر والتجاعيد