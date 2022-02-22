نفسك تعملي وصفات جديدة لعمل ألكبده .. طرق كثيرة ومختلفة لعمل ألكبده طعم وريحة تجيب اخر الشارع روعة

طرق كثيرة ومختلفة لعمل ألكبده، ألكبده من الأطعمة التي لها طعم مختلف ولها الكثير من الطرق التي يمكنك تطبيقها في تسويتها، كل طريقة تؤثر في الطعم ولا تشعرك بتشابهه مع باقي الطرق، أختلف طرق تسويتها المفضلة فهناك من يفضلها بطريقة القطع وهناك من يفضلها مشوية وهناك من يحبها بالطريقة الاسكندرانية، تعرفي على طرق تسويته ألكبده الشهيرة وقومي بتحضير وصفتك المميزة.

طرق كثيرة ومختلفة لعمل ألكبده

ألكبده الأسكندراني

نصف كيلو من ألكبده.

ثمرتان من الليمون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

وملعقة كمون.

ملعقة كزبرة صغيرة.

ملح حسب الرغبة.

شطه حسب الرغبة.

زيت.

فلفل أخضر حار أو رومي.

طريقة ألكبده الأسكندراني

قم بتقطيع ألكبده إلى قطع صغيرة، يمكنك شرائها مقطعة .

في الكبة الكهربائية قومي بوضع الفلفل الحار والليمون والثوم والكزبرة المطحونة والملح والكمون والشطة.

قومي بفرم جميع المكونات السابقة بشكل جيد وبعد ذلك ضعي المزيج على قطع الكبد المقطعة مسبقًا.

في مقلاة قومي بوضع الزيت وبعد دقيقتين قومي بوضع الكبد المقطعة وبعد ذلك قلبيها على كافة الجوانب.

أتركي ألكبده مدة 15 دقيقة على الأقل على نار هادئة.

ألكبده البلدي

طريقة ألكبده البلدي

قومي بتقطيع ألكبده قطع ذات حجم متوسط.

يمكنك شراء ألكبده مقطعة.

قومي بمزج جميع المكونات الأخرى وضعيها على ألكبده المقطعة وقلبيها.

يفضل ترك ألكبده مدة ساعة أو ساعتين قبل تسويتها بعد وضع المكونات معًا.

في طاسة قومي بوضع القليل من الزيت وبعد ذلك ضعي ألكبده بالمكونات التي تحتوي عليها.

ظلي في تقليبها لمدة 5 دقائق واتركيها على النار حتى تنضج.

ألكبده المشوية

عصير بصلة مبشورة.

عصير ليمون بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

ملح وفلفل أسود وكمون حسب الرغبة.

ملعقتان من الزيت.

شرائح كبده.

طريقة ألكبده المشوية