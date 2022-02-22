نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي صابونه دوف على الليمون لن تصدقي النتائج ندمت اني معرفتهاش من زمان وصفة معجزة للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الارز وصابونة دوف من الوصفات التي يستخدمها السيدات في اليابان والتي تجعل بشرتهن بيضاء ناصعة خالية من اي عيوب, والليمون من المواد التي تحتوي على نسبة هائلة من الفيتامينات التي تغذي البشرة وتساعد في علاج جميع مشاكل البشرة, واستخدام هذه الوصفة سيجعل البشرة بيضاء واكثر حيوية كما ان الوصفة ليس لها اي اثار جانبية على البشرة مثل المنتجات الاخري, وسنتطرق خلال هذا المقال الي ذكر كيفية عمل كريم اليمون وصابونة دوف وطريقة استخدامها بشكل صحيح واهم فوائدها على البشرة.

ما هي طريقة عمل كريم الليمون وصابونة دوف الياباني

تعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة بشكل جيد وبالتالي تقي من الجفاف اذا تحتوي صابونة دوف على نسبة كبيرة من الكريم المرطب للبشرة, وتعمل الخلطة على تفتيح البشرة وتقشيرها وبالتالي ازالة اي تصبغات او اثار لبقع من الحبوب وتساعد في ازالة طبقات الجلد الميت المتراكمة على البشرة والتي تعمل على سد مسام البشرة وظهور الحبوب ويتم تحضير الكريم بالطريقة التالية:-

يتم نقع ثلاث ملاعق من عصير الليمون في كوب ماء ويترك هذا الخليط يوم كامل في الثلاجة وبعد ذلك يتم تصفيه هذا الخليط للحصول على خليط

يتم بشر صابونة دوف وتوضع على عصير الليمون ويوضع عليها معلقة من الجليسرين.

يرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب بشكل مستمر وبعد ذلك يتم رفع الخليط من النار بعد ان يذوب الصابون ويتجانس مع باقي المكونات.

يترك الخليط يبرد وبعد ذلك يتم استخدامه على البشرة عشر دقائق وتغسل البشرة جيدا بعد استخدامه.

طريقة عمل كريم الارز لشد تجاعيد البشرة

الارز من افضل المكونات للبشرة ويمكن استخدام هذا الكريم للتخلص من ترهلات الجلد والتخلص من خطوط البشرة المزعجة التي تظهر عند الحديث او الضحك ويتم تحضير كريم الارز بسلق كمية من الارز ووضع معلقة منها مع معلقة من الزبادي ويقلب كل منهم معا ويوضع على البشرة كل ليلة قبل النوم خمس دقائق وبعد ذلك يتم شطفه.