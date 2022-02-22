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عمر شويل - جدة حضري بيتزا الشوفان السريعة للدايت بخطوات بسيطة - ثقفني
الريجيم يمنع الكثير من الأشخاص من الكثير من الأطعمة وخاصة المعجنات حيث انها تعمل على زيادة الوزن بطريقة كبيرة لوجود النشويات بها ولكن لماذا تمنع نفسك من الاكل وهناك طرق أخرى تجعل الاكل يساعد فى عملية إنقاص الوزن فى هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل بيتزا الدايت خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وسهلة فهى تطبخ بدقيق الشوفان الذى يساعد فى إنقاص الوزن إليكم الوصفة .
طريقة عمل بيتزا الشوفان
مكونات الوصفة:
- ست ملاعق من الدقيق الأسمر “ملعقة كبيرة الحجم”.
- ست ملاعق من الشوفان المطحون “ملعقة كبيرة الحجم”.
- ثلاثة ملاعق من الزبادى خالى الدسم “ملعقة كبيرة الحجم”.
- ربع ملعقة من الثوم البودرة “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”.
- ملعقة من الزعتر “ملعقة صغيرة الحجم”.
- نصف ملعقة كبيرة من السكر الابيض.
- ملعقة من الخميرة الفورية “ملعقة كبيرة الحجم”.
- ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- نصف كأس كبير من الماء الدافئ.
مكونات الحشو:
- ملعقة واحدة من صلصة البيتزا.
- مشروم.
- مقدار حسب الرغبة من جبن الموتزاريلا.
- طماطم مقطعة شرائح.
- فلفل رومى ومقطع شرائح.
طريقة تحضير الوصفة:
- نحتاج اولاً إلى طبق صغير عميق ونقوم بوضع ماء دافئ فيه ونضع عليه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونصف ملعقة كبيرة من السكر ونقوم بتحريكهم حتى تتفاعل الخميرة مع السكر والماء.
- نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع فيه ست ملاعق كبيرة من الدقيق الأسمر وست ملاعق كبيرة من الشوفان المطحون وملعقة صغيرة من الزعتر وملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة ونقوم بتقليب المزيج جيداً.
- ثم نضيف إليهم مزيج الخميرة ونقوم بتقليبهم مرة ثانية ثم نضيف إليهم ثلاث ملاعق من الزبادى كامل الدسم وملعقة من زيت الزيتون ونقوم بعجن المكونات مع بعضها جيداً وإذا احتاجت العجينة إلى الماء نقوم بإضافة القليل من الماء وبعد أن نعجن العجينة جيداً نقوم بتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى تختمر جيداً.
- نقوم بفرد العجينة بعد مرور الوقت فى صينية مدهونة بالزيت ثم نضع عليها الجبن وشرائح الطماطم وشرائح الفلفل والفطر ثم نضيف الجبن مرة أخرى على الوجة.
- ندخلها الفرن ونتركها نصف ساعة حتى تنضج جيداً.
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