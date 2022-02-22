طريقة عمل اكلير بحشوة الكاسترد بمكونات منزلية

يعد الاكلير من الحلويات الغريبة الفرنسية المعروفة والمشهورة حول العالم التي تنتشر في الوطن العربي بشكل كبير وحيث انه يتم تقديمه في البوفيهات والاحتفالات الخاصة والمناسبات المختلفة، ‏وكما أنه محببة عند الكبار والصغار ويقبل عليه جميع الأشخاص، ‏وكما يتميز بطعم رائع ولذيذ بالإضافة إلى شكله الجذاب والجميل، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الاكلير بحشوة الكاسترد بطعمها الهش واللذيذ للغاية وبطريقة سهلة وسريعة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الاكلير بحشوة الكاسترد

المكونات:

كوب من الماء .

كوب إلا ربع من الزبدة .

كوب من الدقيق الأبيض .

ذرة من ملح الطعام .

عدد أربع حبات من البيض .

مكونات الحشوة:

أثنين كوب من الحليب السائل .

نصف كوب من السكر الأبيض .

ربع كوب من النشا .

عدد ثلاث حبات من البيض .

ملعقة صغيرة من الزبدة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

واحد من قشرة ليمون المبشورة .

كوب وربع من الشوكولاتة المفرومة .

نصف كوب من الكريمة المخفوقة.

طريقة التحضير: