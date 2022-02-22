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عمر شويل - جدة طريقة عمل اكلير بحشوة الكاسترد بمكونات منزلية - ثقفني
يعد الاكلير من الحلويات الغريبة الفرنسية المعروفة والمشهورة حول العالم التي تنتشر في الوطن العربي بشكل كبير وحيث انه يتم تقديمه في البوفيهات والاحتفالات الخاصة والمناسبات المختلفة، وكما أنه محببة عند الكبار والصغار ويقبل عليه جميع الأشخاص، وكما يتميز بطعم رائع ولذيذ بالإضافة إلى شكله الجذاب والجميل، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الاكلير بحشوة الكاسترد بطعمها الهش واللذيذ للغاية وبطريقة سهلة وسريعة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الاكلير بحشوة الكاسترد
المكونات:
- كوب من الماء.
- كوب إلا ربع من الزبدة.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ذرة من ملح الطعام.
- عدد أربع حبات من البيض.
مكونات الحشوة:
- أثنين كوب من الحليب السائل.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب من النشا.
- عدد ثلاث حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- واحد من قشرة ليمون المبشورة.
- كوب وربع من الشوكولاتة المفرومة.
- نصف كوب من الكريمة المخفوقة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي أبدأي في تحضير العجينة من خلال وضع الاناء ثم ضعي كوب من الماء مع كوب إلا ربع من الزبدة واتركيه حتى تذوب الزبدة تماماً ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب من الدقيق الأبيض واخلطيها جيداً حتى نحصل على عجينة متكتلة ثم قومي بتحريك العجينة على النار لمدة دقيقتين ثم قومي برفع الإناء من على النار واتركيه جانباً حتى يبرد.
- الخطوة الثانية قومي بوضع العجينة في الخلاط الكهربائي وضيفي إليها البيض مع الخلط بين الإضافات حتى نحصل على عجينة طرية ثم بعد ذلك ضعي العجينة في كيس الحلويات.
- الخطوة الثالثة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية وبعد ذلك قومي بإحضار صينية للفرن مناسبة ثم قومي بتشكيل العجينة على شكل أصابع بطول 7 سنتيمتر ثم ضعيها في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة والاخرى وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح من بين 35 دقيقة إلى 40 دقيقة ثم بعد ذلك قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد تماماً.
- الخطوة الرابعة قومي بتحضير الحشو من خلال إحضار إناء ثم ضعي فيه أثنين كوب من الحليب السائل مع قشر الليمون الحامض المبشور واتركيه على النار حتى يغلي ثم بعد ذلك ضعي وعاء أخر وضعي فيه السكر مع صفار البيض والنشا اخلطيها جيداً حتى يتم التجانس بين المكونات قومي بسكب الحليب المغلي فوق الخليط السابق واخلطيها مع بعضهم البعض ثم ضعي المزيج على النار واخلطيهم حتى يصبح شبيه بالكاسترد.
- الخطوة الخامسة يتم ترك الكريمة تبرد قليلا ثم ضعي الزبدة والفانيليا واخلطيها مع بعضهم البعض حتى ذوبان الزبدة ثم ضعي الكريمة في طبق مستطيل وغطيه بورق نايلون واتركيها حتى تبرد قليلاً ثم أدخلي الكريمة إلى الثلاجة حتى تبرد وضعي الكريمة في كيس الحلويات ومن طرف عجينة الإكلير أحشيها ثم ضعي الكريمة في وعاء فوق قطع الشوكولاتة اخلطي الشوكولاتة بالكريمة جيداً حتى ذوبان الشوكولاتة واتركها حتى تبرد قليلاً ثم اغمسي طرف من عجينة الأكلير بطريقة طولية وبعد ذلك اصبح الإكلير بالكاسترد جاهزاً للتقديم.
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