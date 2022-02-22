نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق.. المكونات والمقادير الصحيحة الكاملة في المقال التالي
طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق، الكثير من السيدات يبحثون بشكل كبير عن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، وذلك من أجل إعداد شيء لذيذ لأولادهم داخل بيوت، وعدم اللجوء إلى شراء البسكويت من الخارج، فضلا عن أن خطوات إعداد هذا النوع من البسكويت سهلة و بسيطة، وليست معقدة كما يعتقد البعض، بالإضافة إلى أن المكونات الخاصة به متواجدة داخل كل بيت، ولا تحتاج إلى إهدار كبير في المكونات، لذا سوف نوضح لكم الطريقة السليمة لإعداد بسكويت العشر دقائق في هذا المقال.
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مقادير بسكويت العشر دقائق
سوف نوضح لكم أهم المكونات التي تتعلق بسكويت العشر دقائق، وذلك على هذا النحو:-
- إحضار كيلو ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- إحضار نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- إحضار بيضة واحدة.
- ملعقة واحدة من البيكنج باودر.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق
- في البداية عليك عزيزتي إحضار إناء كبير، وإضافة كلا من البيض، والسكر، وكذلك الزيت والفانيليا، والاستمرار في خفق هذه المكونات جيدا حتى يبدأ السكر بالاختفاء داخل هذه المكونات.
- بعد ذلك نضع كلا من الدقيق والبيكنج باودر إلى الخليط السابق، و الاستمرار في العجن حتى يصبح لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.
- لا بد من القيام بتجهيز وإعداد الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية.
القيام بتشكيل عجينة البسكويت بالشكل الذي ترغبين به، ووضعه في صينية.
- كما أنه تحتاج فيما بعد الى إدخال البسكويت إلى الفرن والانتظار لمدة ربع او تلت ساعة حتى تحصلي على اللون الذهبي.
- كما أن الخطوة الأخيرة هي أن تخرجي الصينية من الفرن وضعي البسكويت في طبق التقديم، ويمكنك إضافة سكر بودر عليه من الوجه، والاستمتاع بطعم جميل للغاية.
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