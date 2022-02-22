طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق.. المكونات والمقادير الصحيحة الكاملة

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق، الكثير من السيدات يبحثون بشكل كبير عن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق، وذلك من أجل إعداد شيء لذيذ لأولادهم داخل بيوت، وعدم اللجوء إلى شراء البسكويت من الخارج، فضلا عن أن خطوات إعداد هذا النوع من البسكويت سهلة و بسيطة، وليست معقدة كما يعتقد البعض، بالإضافة إلى أن المكونات الخاصة به متواجدة داخل كل بيت، ولا تحتاج إلى إهدار كبير في المكونات، لذا سوف نوضح لكم الطريقة السليمة لإعداد بسكويت العشر دقائق في هذا المقال.

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مقادير بسكويت العشر دقائق

سوف نوضح لكم أهم المكونات التي تتعلق بسكويت العشر دقائق، وذلك على هذا النحو:-

إحضار كيلو ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

إحضار نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

إحضار بيضة واحدة.

ملعقة واحدة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق