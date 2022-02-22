طريقة تجهيز أفضل فطائر البيض.. وجبة مغذية تحوي كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبدء اليوم

طريقة تجهيز أفضل فطائر البيض، فطائر البيض من الأكلات السريعة والخفيفة التي تعتبر وجبة غذائية للفطار أو العشاء، وهي من الأكلات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، كما أنها من الأكلات التي تعمل على فتح شهية الأطفال؛ فكثيرا من السيدات يرغبن في عمله وأفضل طريقة من حيث القيمة الغذائية والطعم الشهي وهي بسيطة في طريقة عملها، لذلك قررنا تقديم هذه الوجبة في سطور بسيطة ومكوناتها غير مكلفة تماما.

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فطائر البيض

من خلال المكونات البسيطة التي نعرضها لكم في النقاط التالية، وهي مكونات متوفرة في كل منزل ولا تستغرق وقت في عملها، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

ثلاث بيضات.

كوب كبير من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ثمرة من الطماطم مقطعة قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

مقدار مناسب من الجبنة الشيدر او الموتزريلا أو أي نوع ترغبيه.

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات مع الطماطم وتقلب جيدا. نحضر قالب مستدير بحجم متوسط ويتم دهانها بالسمن. ثم بعد ذلك نضع خبز من الجاهز المستدير ونضع به خليط البيض في القالب. بعد ذلك يتم وضع القالب في الفرن السابق تسخينه. نترك القالب في الفرن لمدة عشر دقائق حتى ينضج وتقدم ساخن.

فطيرة البيض باللحم

في هذه الطريقة نستعين بعجينة جاهزة وهي عجينة التارت الجاهزة في المحلات، ومن خلالها يتم عمل فطيرة كالآتي: