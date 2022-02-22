طريقة تحضير لقمة القاضي.. طريقة من الداخل ومقرمشة من الخارج ووصفة الشربات الرائع

طريقة تحضير لقمة القاضي، تعد لقمة القاضي من الحلويات الشرقية الأصيلة التي يتم اعدادها منذ زمن بعيد، وذلك بسبب سهولة اعدادها، وطعمها الشهي واللذيذ، لذا نجد الكثير يرغب في الوصول إلى المقادير الدقيقة لعمل لقمة القاضي، وذلك من أجل الحصول على نتيجة مرضية ومحبة لدى الكثيرين، كما أن في أغلب الأحيان يطلق على لقمة القاضي الزلابيا، ولكن نحن الآن سوف نوضح لكم طريقة عمل لقمة القاضي بشكل المعروف في السطور القادمة.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق.. المكونات والمقادير الصحيحة الكاملة

مقادير عمل لقمة القاضي

يمكنك الحصول على لقمة القاضي المقرمشة ذات الطعم اللذيذ من خلال إحضار هذه المكونات:-

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة من الخميرة.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

2 ملعقة من السكر الأبيض الناعم.

مقدار واحد كوب ونصف من الماء.

مقادير الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير لقمة القاضي

يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل إعداد لقمة القاضي بشكل صحيح، وذلك على هذا الشكل: