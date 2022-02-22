كيفية عمل الهريسة المرملة فى البيت وأجمل من محلات الحلواني

تعتبر الهريسة من الحلويات التى لها طعم مميز، فقد اشتهرت فى مصر والكثير من الدول العربية وصناعتها تعد مشهورة جداً فى محافظات معينة فى مصر مثل دمياط والإسكندرية، كما انها من الحلوى المفضلة لدى الكثيرين من الصغار والكبار لطعمها الجميل، فهى تشبه كثيراً البسبوسة ولكنها تكون ثقيلة شوية وتبحث الكثير من الامهات عن طريقة لعملها فى المنزل بسهولة وذلك للإستغناء عن شرائها من الخارج وضمان سلامة مكوناتها وجودتها، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الهريسة بالتفصيل.

مكونات عمل الهريسة

تحتوي الهريسة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٢١/٤ كوب من السميد الخشن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر.

١/٢ كوب من السمنة.

١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من اللبن الزبادى.

١/٢ كوب من جوز الهند.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل الهريسة المرملة سهلة جداً ولا تحتاج الى وقت طويل فى اعدادها وهى كمايلي:

نحضر وعاء عميق ونضع السميد ونضيف عليه جوز الهند والبيكنك بودر والبيكنج صودا ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم نصف كوب السمنة ونخلطهم مع بعض كويس حتى يتشرب السميد السمنة تماماً. ثم نضيف عليهم اللبن الزبادى ونستمر فى التقليب باليد او بالمضرب السيلك اليدوي حتى تتداخل المكونات مع بعضها تماماً. بعد عجنها نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة. نحضر صينية وندهنها بالطحينة السائلة ونوزعها جيداً. نسكب الخليط داخل الصينية ونفرده كويس جداً. ننقع اللوز فى ماء قبل توزيعه على الخليط حتى لا يحترق عند ادخاله الفرن. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٧٠ فى الرف الأوسط حتى تتحمر من الجوانب. ثم نخرجها من الفرن ونقطعها وندهنها بسمنة سايحة ونرجع ندخلها الفرن مرة أخرى حتى تتحمر من فوق. نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات ويكون بدرجة حرارة الغرفة أو نسخنوا على النار شوية بكمية كبيرة. نغطيها ونتركها لمدة ساعتين حتى تتشرب الشربات كويس ثم توضع فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية.

فوائد دقيق السميد

يحتوي دقيق السميد على فوائد متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: