خطوات بسيطة لعمل دجاج كنتاكي مثل المحلات وبتتبيلة سهلة وغير مكلفة والطعم رائع

تعتبر الفراخ الكنتاكي من الأكلات التي يقبل عليها الأطفال قبل الكبار، لطعمها الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، كما أنها تقدم مع البطاطس المقرمشة، وترغب كثير من ربات المنزل في تحضير الفراخ الكنتاكي في المنزل، فنقدم لك سيدتي طريقة عمل الكنتاكي في المنزل وبطعم أحلى من المطاعم، ومع قطع الدجاج المقرمشة واللذيذة، ويمكنك تقديمها مع الخبز أو الأرز البسمتي والبطاطس المقرمشة.

طريقة عمل الكنتاكي في المنزل

تعتبر الفراخ الكنتاكي أنها من الوجبات السريعة، كما أنها سريعة في التحضير ولا تحتاج إلى وقت طويل، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

مكونات عمل كنتاكي

4 قطع من الدجاج الوراك.

1 كوب من الدقيق.

1 كوب من البقسماط.

1 كوب من اللبن.

1 حبة من البيض.

1 ملعقة صغيرة من دبس الرمان.

1 ملعقة كبيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة من البصل البودر.

1 ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير