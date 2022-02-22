نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل المقلوبة بالفراخ أو اللحم بالخطوات في 10 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة عمل المقلوبة بالفراخ أو اللحم بالخطوات في 10 دقائق تقريباً تتمكن من تجهيز خلطة المقلوبة، سواء كنت ترغب أن تقوم بعملها بالدجاج أو عملها باللحوم، لذا نكشف إليكم عبر هذا التقرير كافة الطرق والخطوات.

لا تحتاج سوي تجهيز بعض المكونات البسيطة لكي تتمكن من عمل المقلوبة بالدجاج بداية من تجهيز واحد كيلو فراخ طازجة، وارز وبزنجان وبطاطس، بصل، بهارات، كركم، ورق لورا، قرفة، شربة دجاج، زيت نباتي، ملح وفلفل، لذا نبين إليكم عبر هذه الخطوات جميع الطرق المميزة لعمل المقلوبة سواء بالدجاج أو اللحم او حتي البزنجان وغيرها.

أسهل طريقة عمل المقلوبة بالفراخ أو اللحم

المقادير والمكونات:



باذنجان مقطع لشرائح.

معلقة قرفة مطحونة.

ملح وفلفل اسود.

ثمرة بصلة.

بصلة مفرومه للحم علي حسب.

رشه قرفة مطحونة.

٣ كوب أرز.

٢ كيلو دجاج أو لحم مفروم.

ورق غار.

بهارات دجاج أو لحم.

شوربة أو مرق دجاج أو لحم، ونذكركم بطريقة عمل المكرونة الحمراء.

طريقة عمل المقلوبة الأصلية

نضع الصينية على النار ونضع الدجاج أو اللحم، البصل، ورق الغار ونكهة القرفة. نضع الدجاج بالماء ونتركه على نار متوسطة حتى يطيب التحمير.

ننزل قطع الدجاج أو اللحم من الصينية عند تطيب، ونضعها في صينية فرن وترك مرق صلق الدجاج أو شوربة اللحم جانبا. نضع الصينية في الفرن بدرجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ١٠ دقائق لتغير لون الدجاج أو اللحم. نضع الزيت في المقلية لتحمير الباذنجان. يتم رص الباذنجان اسفل الصينية ثم إضافة قطع الدجاج أو اللحم، ونذكركم بطريقة عمل المندي الأصلي. إضافة الأرز إلي الصينية بعد تجهيزه وغسلة ونقعة وتصفية من الماء، إضافة الملح و البهارات المشكلة للدجاج أو اللحم، الفلفل الأسود، ووضع مرقة الدجاج أو شوربة اللحم. نضع الصينية علي نار حتي تغلي ويتم تهدئة النار حتي التطيب. نقلب صينية المقلوبة علي طبق أو صينية التقديم مع التزين وبالهناء والشفاء والاستمتاع.

طريقة عمل المقلوبة بالدجاج للشيف نجلاء الشرشابي برنامج علي قد الايد

المكونات اللازمة:



مرقة أو شوربة.

زنجبيل.

زبد.

قرفة.

فلفل اسود.

ملح.

دجاج مقطع لقطع.

٣ أكواب أرز.

كيلو باذنجان مقطع لشرائح.

نصف كيلو طماطم.

بصلة شرائح.

زيت.

طريقة تجهيز وعمل المقلوبة بالدجاج للشيف نجلاء الشرشابي برنامج علي قد الايد

نحضر مقلي ونضع الدجاجة مع البصل في الزبدة و الزيت مع التقليب لتطيب. يقلى الباذنجان و الطماطم. نضع الدجاجة في الصينية أو الحلة مع الطماطم و الباذنجان ثم الأرز و نضع الشوربة مع مع القرفة و والبهارات و تترك حتى التطيب ثم تقلب. ثم نجهز طبق أو صينية التقديم ونقلب المقلوبة بحرص وتقديمها بالهنإ والعافية، ونذكركم بطريقة عمل المكرونة الإيطالية.

نصائح للحصول على مقلوبة شهية وصحية

اختيار اللحم الخالي من الدهون عند عمل المقلوبة باللحم .

. تحديد الدجاج الجيد، عند عمل المقلوبة بالدجاج .

. يفضل استخدام أرز بسمتي.

استعمال زيت الزيتون النباتي لفوائده.

تصفية الخضروات المستخدمة كالبصل والبطاطس و الباذنجان من الزيت.

ماهي فوائد المقلوبة

تتعدد مزايا المقلوبة سواء باللحم او الدجاج، فهي من أهم الأطعمة التي تقوي من صحة القلب، وزيادة قوة الجهاز المناعي للجسم، فنجد أن مصدر الألياف في المقلوبة هو الباذنجان والذي يقوم بدوره في زيادة المناعة ضد أمراض السرطان، وكذلك امراض القلب بشكل خاص، لذا لا تحرم نفسك من الإستفادة من وجبة المقلوبة.

صلنا لختام شرح أسهل طريقة عمل المقلوبة بالفراخ أو اللحم بالخطوات في 10 دقائق.