نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا المطاعم الإيطالي السهلة خطوة بخطوة لطعم رهيب أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الأطفال والكبار يحبون البيتزا وخاصًة التي تقدم من المطاعم، ولذلك تبحث الأمهات حول طريقة عمل بيتزا المطاعم حتى يضمنون جودة ونظافة البيتزا التي يتناولونها، ولذلك كان من الضروري أن نعرض لكم أهم وأسهل الطرق التي نقوم من خلالها بعرض أفضل وأسهل طرق عمل البيتزا مثل المطاعم.

طريقة عمل بيتزا المطاعم

تبحث العديد من ربات البيوت عن أفضل طريقة لعمل البيتزا بالمنزل حيث ان البيتزا من الكلات التي يحبها الأطفال والكبار وهى تعتبر من الكلات لاقتصادية السريعة قومي بنفسك بإعداد بيتزا احلى من بيتزا هت بسهولة في المنزل

مكونات بيتزا المطاعم

تنقسم مكونات بيتزا المطاعم إلى قسمين مكونات خاصة بعجينة البيتزا ومكونات أخرى خاصة بالحشو على النحو التالي:

مكونات العجين:

نصف كوب حليب دافئ

عدد 1 بيضه

مقدار 3ملعقة كبيرة زيت زيتون

واثنين ملعقة صغيرة خميرة

ثلاث أكوب دقيق

عدد 1 ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

مكونات الحشو:

شرائح زيتون.

وشرائح فلفل أخضر.

حلقات بصل.

صلصة بيتزا جاهزة.

جبن موتزاريلا أو رومي مبشور.

الإضافات المفضلة لديكِ مثل التونا، السجق، اللحم، الدجاج، البيروني.

طريقة عمل بيتزا المطاعم

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء ونقوم بخلط الحليب مع السكر ومعهم الخميرة حتى يتجانسوا جدا.

بعد ذلك نترك هذا الخليط بجانب، وفي وعاء أخر.

ثم نقوم بخلط الدقيق مع الملح ومعهم البيض بشكل تدريجي والزيت.

بعد ذلك نقوم بخلط الخليطين معا حتى يتجانسوا ليكون لدينا عجينة.

وبعد أن يصبح الخليط متجانس نعمل على إضافة المياه الدافئة تدريجيا حتى لا تلصق في الصينية.

بعد ذلك نترك العجين جانبا ونقوم بدهنه ببعض الزيت على الوجه ونقوم بتغطيته وتركه يتخمر.

ثم نقوم بعد ذلك بتقسيم العجين إلى قسمين كل منهم في شكل كره ونقوم بفردها في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

بعد ذلك نقوم بوضع كل المكونات على الوجه باستثناء الجبنة موتزاريلا .

نكون جهزنا الفرن ليكون ساخت جداً على درجة حرارة 180 درجة.

بعد ذلك ندخلها الفرن حتى تنضج.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها ووضع الجبنة وإدخالها لمدة 5 دقائق حتى تنضج البيتزا بشكل كامل.

وكذلك نتركها إلى أن نلاحظ الذوبان الكامل للجبنة على الوجه الخاص بالبيتزا.

هذا وقد قمنا في هذا المقال بعرض طريقة عمل بيتزا المطاعم بشكل سهل وبسيط، وذلك حرصا منا على منح كل أم الطريقة الأفضل والصحية في عمل البيتزا، وذلك بنفس الطريقة التي يحبها الأطفال والكبار من المطاعم، وتعتبر هذه الطريقة موفرة بشكل كبير للوقت والمجهود حيث أنها لا تحتاج إلا دقائق بسيطة لتحضيرها.