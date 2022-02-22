4 أجزاء في الدجاجة احذورا تناولها تسبب السرطان وضعف جهازك المناعي

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عمر شويل - جدة توجد أجزاء في الفراخ قد تسبب السرطان وضعف جهازك المناعي يجهلها الكثير من الأشخاص حول العالم، حيث يفضل العديد من الأشخاص تناول جميع أجزاء الدجاج دون استثناء، ولا يعلم ماهو المفيد منها وما الضار، ويؤدي تناول بعض الأجزاء إلى إصابة الشخص بضرر بالغ، يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي للإنسان وبالتالي سهولة الإصابة بالكثير من الأمراض، سنذكر لكم تلك الأجزاء الضارة في هذا المقال.

أجزاء في الفراخ قد تسبب السرطان وضعف جهاز المناعة

تمتلك الدجاج بعض الأجزاء الضارة والتي يؤدي تناولها إلى إصابة الشخص ببعض المشاكل الصحية، والتي قد تتطور إلى حد ضعف الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي تعرض ذلك الشخص إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، وتتمثل الأجزاء فيما يلي:

مؤخرة الدجاجة

البعض يعشق تناول مؤخرة الدجاجة، وهي عادة غير صحية، حيث أنها تضم الكثير من البكتيريا والطفيليات الضارة التي يؤدي تناولها إلى إصابة الجهاز الهضمي والمعدة بالكثير من الأمراض الخطيرة.

رئة الدجاجة

بعض النساء قد تنسى نزع الرئة خلال تنظيف الدجاجة، وبالتالي يتم تناولها دون تمييز، ويشكل هذا الأمر خطورة بالغة على صحة الشخص، طبقاً لما أثبتته الأبحاث والدراسات العلمية.

أضرار جلد الفراخ

أثبتت الدراسات والأبحاث احتواء الجلد على الكثير من الدهون المشبعة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية، بجانب بعض الطفيليات والبكتيريا والتي لا تنتهي بالتسوية والتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.

تؤدي تلك البكتيريا الموجودة على الجلد إلى الإصابة بسرطان الدم والمعدة، بالإضافة إلى الإصابة بأمراض القلب والسمنة، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، كما أن ذلك بعمل على ارتفاع نسبة الإصابة بالجلطات.

فالخلاصة لا تصدق أي شخص يحدثك عن فوائد جلود الدجاج فلربما يكون طعمها لذيذ بسبب أنا أول الأجزاء التي تتعرض لها التتبيلة، إلا أنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الضارة بالقلب حيث تتسبب في زيادة معدل الكوليسترول في الدم

الرأس

حيث تتركز السموم في الرأس والتي تؤدي إلى الإصابة بالأورام السرطانية، والسبب في ذلك هو حقن الدجاج بهرمون الستيرويد إما في الرأس أو في الجناح لزيادة وزن الدجاج.