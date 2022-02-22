كيس خميرة لعمل أقوى وأرخص كيراتين طبيعي لفرد الشعر وترطيب لن تتخيليه

وصفة الخميرة لعمل الكيراتين الطبيعي هي مقصد جميع الفتيات والسيدات أصحاب الشعر المجعد والخشن، حيث أنهم يرغبون في فرد شعورهن بطريقة طبيعية آمنة، بعيداً عن مستحضرات التجميل الباهظة، والتي تحتوي في الوقت ذاته على مواد كيميائية ضارة، لذا فإن تلك الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها لفرد الشعر بشكل آمن.

وصفة الخميرة لعمل الكيراتين الطبيعي

تعد الخميرة من أفضل العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لصنع كيراتين طبيعي للشعر، كما تتميز بفاعليتها الكبيرة وكثرة فوائدها للشعر، لذا سنقوم باستخ

امها لعمل ماسك طبيعي للشعر من خلال خلطها بالماء على النحو التالي:

طريقة تحضير الوصفة

نحضر وعاء عميق ونضع به نصف كوب صغير من الماء، ثم نضيف نصف ظرف من الخميرة الفورية.

نقوم بمزج الخميرة بالماء بشكل جيد، ونغطي الوعاء ونتركه لمدة خمسة دقائق، حتى يحدث تفاعل بين الخميرة والماء.

نقوم بوضع الخليط على الشعر المرطب وندلك به الشعر جيداً بدءاً من فروة الرأس وصولاً إلى الأطراف.

نترك ماسك الخميرة على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو، ويستحسن شامبو الأطفال، يجب التأكد من عدم وجود أي أثر الماسك على الشعر.

للوصول إلى أفضل النتائج يفضل تكرار الماسك مرتين أسبوعياً.

وصفة الخميرة واللبن لفرد الشعر المجعد

تساعد تلك الوصفة في التخلص من تجاعيد الشعر ومنع تساقطه، من خلال مزج العسل مع الخميرة، كما يلي:

طريقة تحضير ماسك الخميرة والعسل