وصفة باذنجان مع الخضار بطريقة سهلة واقتصادية وصحية وبمذاق روعة

وصفة باذنجان مع الخضار ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الفطور أو العشاء أو الغداء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاَ، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة باذنجان مع الخضار بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة باذنجان مع الخضار

تتكون وصفة باذنجان مع الخضار من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح طوليا.

ملح.

زيت الزيتون.

3 حبات طماطم متوسط الحجم مقطع شرائح.

فلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة من القشطة.

أعشاب إيطالية.

نعناع مجفف مفروم ناعم.

140 جم من السبانخ المفروم خشن.

فص ثوم كبير مهروس.

230 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج).

صلصة طماطم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة باذنجان مع الخضار بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الملح والماء ونقلبهم جيداً حتى يذوب الملح.

ثم نضيف إليه شرائح الباذنجان، ثم ننقعه في الماء لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نصفي الباذنجان جيدا من الماء ونجففه بمناديل مطبخ.

ثم نحضر صينية فرن وندهنها بزيت الزيتون، ثم نرص فيها شرائح الباذنجان.

ثم ندهن كل طبقة من الباذنجان بزيت الزيتون ونرش عليهم القليل من النعناع المجفف.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نحضر وعاء، ثم نضيف إليه القشطة والسبانخ المفروم خشن والثوم المهروس ورشة من الأعشاب الإيطالية والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نخرج صينية الباذنجان المشوي من الفرن.

ثم نحضر صينية بيركس وندهنها بزيت الزيتون، ثم نرص فيها شرائح الباذنجان المشوي (مع مراعاة وضع نصف شريحة الباذنجان داخل الصينية ونصفها خارج الصينية).

بعد ذلك نوزع فوق شرائح الباذنجان خليط القشطة والسبانخ.

ثم نضع فوقه شرائح الطماطم، ثم كمية من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نرص فوقها شرائح باذنجان، ثم نوزع فوقها كمية من الصلصة، ثم نوزع القليل من زيت الزيتون.

بعد ذلك نوزع فوقها الكمية المتبقية من خليط القشطة والسبانخ.

ثم نوزع فوقه شرائح طماطم، ثم نوزع فوقها جبنة موزاريلا مبشورة.

ثم نرص فوقها شرائح الباذنجان، ثم نضع شرائح الباذنجان التي خارج الصينية بداخل الصينية

بعد ذلك نوزع فوقها صلصة الطماطم، ثم القيل من زيت الزيتون، وأخيراً الكمية المتبقية من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم وصفة باذنجان مع الخضار في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل القشطة

المكونات

8 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

2 كوب ونصف من الماء.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

طريقة التحضير