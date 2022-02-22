نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعاني من سيلان اللعاب من الفم عند استيقاظك من النوم إليك الأسباب وطريقة العلاج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم هي كثيرة ومتعددة، وعلى الرغم من معاناة الكثير من الأشخاص من خروج اللعاب من الفم خلال النوم، إلا أنهم يجهلون السبب الحقيقي الذي يؤدي إلى ذلك، ويعد ذلك إشارة واضحة للإصابة ببعض الأمراض الصحية، لذا يجب سرعة علاجها للتخلص من سيلان اللعاب.

أسباب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم

يستيقظ بعض الأشخاص من نومهم يجدون أن الوسادة الخاصة بهم قد امتلأت باللعاب الخاص بهم، دون معرفة السبب وراء ذلك، وعادة يكون السبب هو ارتخاء عضلات الوجه، وخاصة عضلات الفك.

في تلك الأثناء يكون الفم ممتلئ باللعاب، وخلال هذا الارتخاء يبدأ تسرب اللعاب من الفم إلى الوسادة، ويعد ذلك التغيير الأكثر انتشاراً، وقد يكون السبب في ذلك السيلان هو الإصابة ببعض الأمراض العصبية.

كما قد السبب هو الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، أو الأشخاص التي تعاني من مرض السكتة الدماغية، والتي تؤدي إلى الإفراط في سيلان الأنف.

كيفية علاج أو إيقاف سيلان اللعاب

حتى يتم علاج مشكلة سيلان اللعاب يجب اتباع بعض الطرق العلاجية، وذلك كما يلي:

تنظيف الجيوب الأنفية

يعد السبب الرئيسي في سيلان اللعاب هو انسداد الأنف، حيث أن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى صعوبة التنفس من خلال الأنف، والتنفس عن طريق الفم وسيلان اللعاب، لذا إليكم أهم وأسهل الطرق لفتح انسداد الجيوب الأنفية وهي:

الاستحمام بدش ساخن يعمل على تنظيف الأنف، ويساعد على التنفس بشكل طبيعي طوال الليل.

استخدام بعض الزيوت الطبيعية والتي تتضمن الأوكالبتوس على التنفس بشكل أفضل.

استخدام بخاخ الأنف قبل النوم لتسهيل التنفس بشكل طبيعي.

تغيير وضعية النوم

يجدر بالشخص الحرص على النوم على الظهر، حيث أن ذلك من شأنه تجمع اللعاب في الفم وعدم خروجه، على العكس من نوم الشخص على جانبه والذي يؤدي إلى خروج اللعاب من الفم، وذلك بالإضافة إلى تطبيق النصائح الأخرى المذكورة، والتي من المؤكد أنها ستوقف حدوث هذه المشكلة مرة أخرى، خاصة بعد تنظيف الجيوب الأنفية حيث تعتبر من أشهر الأسباب لحدوث هذا العرض المذكور.