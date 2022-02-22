“أسرع طريقة” بسبوسة العشر دقائق ومقادير عملها وخطوات تحضيرها وتسويتها في الفرن

يمكن أن نقوم بعمل بسبوسة العشر دقائق في المنزل بكل سهولة وبشكل دائم فهي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يعشقها الكثير منا وتقوم ربات المنازل بعملها بصفة دائمة وفي الأعياد والمناسبات السعيدة وفي رمضان مع الكنافة والجلاش الحلو لذلك لا يمكن الاستغناء عنها لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال بتحضيرها لكم بطريقة سريعة لا تأخذ أكثر من عشر دقائق.

بسبوسة العشر دقائق

اشتهرت البسبوسة كثيرا في مصر وهي من الحلويات الشرقية المشهورة ويحبها الجميع من الكبار والصغار ويتم عملها بأكثر من طريقة ونكهة فيمكن أن نقوم بعملها سادة، بالمكسرات، بالكريمة، بالنوتيلا، فهي لا تأخذ أي وقت لتحضيرها وسوف نوضح المكونات الخاصة بها من خلال النقاط الأتية:

مكونات عمل بسبوسة العشر دقائق

٢ كوب سميد.

٢ كوب لبن زبادي.

كوب سكر.

ربع كوب سمنة سائلة.

٣ ملاعق جوز هند كبيرة.

بيكنج بودر.

فانيليا.

رشة ملح.

شربات تقيل ساخن(كوب ماء، كوب سكر، عصرة ليمون)

طريقة تحضير بسبوسة العشر دقائق

بعد أن تعرفنا على مكونات بسبوسة العشر دقائق سوف نقوم الآن بكل سهولة بالتعرف على خطوات تحضيرها من خلال النقاط الأتية:

نحضر وعاء ونضع به السميد مع السكر ونخلطهم جيدا.

نضع جوز الهند عليهم والملح والفانيليا والبيكنج بودر ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بوضع السمنة السائلة مع كوبان اللبن ونقلب الخليط جيدا لكي تتجانس المكونات.

نحضر صينية ونقوم بدهنها جيدا.

ونضع بها الخليط ونضغط عليها حتى تكون متساوية في الصينية.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ويجب أن تكون الفرن ساخنة.

بعد نصف ساعة سوف يتم نضجها ويجب أن نتأكد من تمام نضجها قبل خروجها من الفرن.

بعد أن يتم خروجها من الفرن نضع عليها الشربات وهي ساخنة ويجب أن يكون الشربات ساخن أيضا.

تحضير الشربات

يتم تحضير الشربات عن طريق وضع كوب من الماء مع كوب سكر وتركهم على النار حتى يصبح قوامه سميك مع عصرة ليمون وكيس فانيليا ويتم سكبه بالتدريج على البسبوسة ويمكن أن تزين بالفستق واللوز وجوز الهند على حسب الرغبة وتقطع وتوضع في أطباق بعد أن تبرد تماما وبالهناء والشفاء.