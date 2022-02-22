احذروا القاتل الصامت، علامات على أصابع يديك وقدميك تشير لإصابتك بهذا المرض!

يعطي الجسم علامات وإشارات تظهر عليه عندما يحدث أي خلل في نظامه الطبيعي، وتظهر هذه العلامات على السطح الخارجي بالإضافة إلى الأعراض الأخرى التي تظهر، وينصح بمراقبة اليدين والقدمين لأنهم يعطون إنطباع عن وجود مرض خطير في الجسم، عادةً لا تظهر أعراضه إلا بعد تدهور الحالة الصحية وبعد حدوث الكثير من المضاعفات الآخرة، ونحن هنا سوف نوضح هذا المرض.

إشارات تدل على إصابتك بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تظهر علامات على اليدين والقدمين وهي تشير إلى وجود “القاتل الصامت”، وهو الاسم الذي يطلق على إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وتظهر العلامات على اليدين والقدمين بصورة واضحة، حيث أن المريض يشعر بوجود وخز، بالإضافة إلى ظهور نتوءات صغيرة تحت جلد الأصابع، وهي تحدث نتيجة تراكم الدهون.

وهذه النسبة العالية من الدهون تتراكم عندما تكون نسبة الكوليسترول مرتفعة وهو “القاتل الصامت”، الذي لا يعطي علامات واضحة على الإصابة به، إلا بعدما ترتفع نسبته بشكل كبير في الجسم.

وتعتبر هذه النتوءات التي تظهر في اليدين والقدمين بشكل كبير، ليست خطيرة حيث أنها تختفي بمجرد أن يتم تعديل وخفض نسبة الكوليسترول في الدم

وبحسب ما جاء في صحيفة الدايلي ميل البريطانية فإنه يمكن اكتشاف إصابتك بهذه المشكلة الطبية ذاتيا حيث يمكنك ملاحظتها بنفسك قبل الذهاب إلى الطبيب لتتابع حل مشكلتك، وذلك من خلال رفع يدك وكأنك تشير إلى شخص مع فتح راحة اليد، وتمديد إصبع الإبهاب قدر المستطاع تجاه الإصبع الصغير المعروف بالخنصر، فإذا امتد الإبهام إلى حافة يدك ناحية إصبع الخنصر فهنا يجب مراجعة الطبيب لعمل الكشف والفحوصات.

طريقة المحافظة على مستويات الكوليسترول

الكوليسترول هو عبارة عن مادة شمعية شبيهة بالدهون، تتراكم على الأسطح الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤثر على حركة الدم داخل الأوعية، ويزيد من تراكم الدهون، لهذا يجب الحفاظ على نسب الكوليسترول في مستوياتها الطبيعية من خلال: