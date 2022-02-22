نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بطعم شهي وصحي ومكونات اقتصادية غير مكلفة نهائيًا في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في المنزل بطعم شهي وصحي ومكونات اقتصادية غير مكلفة نهائيًا - ثقفني
تعتبر كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من الأكلات المصرية المشهورة والتي يحبها الكبار والصغار ويمكن تحضيرها بجانب كثير من الأكلات مثل الأرز والمكرونة ويحضر بطرق مختلفة وخاصة في شهر الشتاء وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لأنها تحتوي على فيتامينات وبروتينات ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير كفتة البطاطس باللحمة المفرومة لأن مكوناتها سهلة وبسيطة غير مكلفة للوقت، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة.
سر عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة
وإليكم الآن مقادير عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة:
- 400 جرام من اللحمة المفرومة
- قرن من الفلفل الأخضر المفروم
- فصان من الثوم المفروم
- ربع كوب من الشبت المفروم
- نصف كوب من البقدونس المفروم
- نصف كوب من الكزبرة المفرومة
- بصلة مفرومة فرما ناعما متوسطة الحجم
- حبة جزر مبشورة متوسطة الحجم
- ثلاث حبات متوسطة من البطاطس المسلوقة
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- نصف ملعقة صغيرة من الشطة المفرومة
- ملعقة ونصف صغيرة من الملح
- بقسماط ناعم
- زيت للقلي
- ملعقة صغيرة من بهارات اللحم وزنجبيل وكزبرة مطحونة ناعمة وكركم
- للتغطية: كوبان من البقسماط ورشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح وبيضتان كبيرتان.
طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة المفرومة
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الزيت واللحمة على النار لمدة أربع دقائق مع التقليب حتى تجف اللحمة.
- ثم نضيف البصل إلى اللحمة ونقلبه حتى يلين البصل.
- نضيف الزنجبيل والثوم إلى اللحمة ونقلبهم جيدا حتى يلين الثوم.
- بعد ذلك نضيف الكركم والشطة والبهارات والشبت والفلفل الأسود والبقدونس والجزر والكزبرة والملح إلى اللحمة ونقلبهم.
- ثم نقلب المقادير لمدة دقيقة على النار حتى تتشرب اللحمة نكهة البهارات.
- نحضر طبق واسع ونضع به البطاطس المسلوقة ونقوم بهرسها وهي دافئة.
- ثم نضيف اللحمة على البطاطس ونقلبهم مع بعض حتى تختلط المكونات جيدا ويتكون خليط الكفتة المتماسك.
- نترك الخليط في الثلاجة حتى يبرد نهائيا قبل التشكيل.
- بعد ذلك نشكل الكفتة إلى أقراص حسب الحجم الذي نرغبه.
- ثم نضع البيض في طبق ونضيف الفلفل والملح ونخفقهم بالملعقة.
- نضع البقسماط في طبق.
- ثم نضع الكفتة في البيض ونضعه في البقسماط ونضعهم في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- نحضر طاسة ونضع بها الزيت على نار متوسطة ونضع بها أقراص الكفتة.
- ثم نقلبها إلى الجهة الثانية حتى تنضج ثم نخرجها على ورق المطبخ.
- ثم نقدمها في أطباق التقديم وبالهنا والشفا.
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