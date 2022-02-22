نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل كيك الخلاط بخطوات سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة موجودة في منزلك في المقال التالي
كيكة الخلاط السريعة تعتبر من أشهر أنواع الكيك في الوقت الحالي السهلة السريعة للغاية والتي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية كما يجب أن نشير أن الكيك يعتبر من الحلويات التي يفضلها جميع الكبار والصغار أيضا يرجع السبب الرئيسي في ذلك طعمها الرائع والمتميز للغاية كما تعتبر الكيك من الحلويات المغذية بصورة كبيرة وذلك لأنها تحتوي على. البيض والحليب أيضا، كما تعتبر جميع المكونات غنية بصورة كبيرة بالعديد من المعادن والفيتامينات الرائعة المهمة بصورة كبيرة للإنسان مثل الكالسيوم وهو مهم أيضا لصحة العظام والأسنان أيضا ويمنع هشاشة العظام أيضا لدى جميع الكبار تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة طريقة عمل كيك الخلاط بكل سهولة.
المقادير المطلوبة لتحضير كيك الخلاط
يمكنكم بكل سهولة تحضير كيك الخلاط السريعة من خلال المقادير الآتية:
- 2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب ونصف سكر.
- كوب حليب.
- 1 كوب زيت.
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة فانيليا .
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح .
طريقة تحضير كيك الخلاط السريعة
يمكنكم تحضير كيك الخلاط السريعة بكل سهولة من خلال المكونات السابقة بمجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة وهي كما يلي :
- أولا في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض مع السكر مع الفانيليا ويجب أن يتم خفق كافة المكونات جيدا مع بعضها على سرعة عالية للغاية لمدة دقيقتين.
- ثانيا يجب أن يتم وضع الخليط في طبق عميق ثم نقوم بوضع الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر والملح أيضا ويجب أن يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يمتزج الخليط بشكل جيد تماما.
- ثم نقوم بوضع الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومبطنة بقليل من الدقيق.
- ثم يتم إدخال الصينية لي فرن تم تسخينه على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة خمسة وأربعين دقيقة.
- ثم يجب أن نختبر النضج يعود خشبي وعند تمام النضج يجب ترك الكيكة قليلا حتى تبرد داخل الفرن.
- ثم نقوم إخراج الصينية من الفرن وبعد أن يبرد تماما نقوم بتقديمها بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب الساخن وبالهنا والشفاء.
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