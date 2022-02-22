طريقه عمل كيك الخلاط بخطوات سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة موجودة في منزلك

كيكة الخلاط السريعة تعتبر من أشهر أنواع الكيك في الوقت الحالي السهلة السريعة للغاية والتي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية كما يجب أن نشير أن الكيك يعتبر من الحلويات التي يفضلها جميع الكبار والصغار أيضا يرجع السبب الرئيسي في ذلك طعمها الرائع والمتميز للغاية كما تعتبر الكيك من الحلويات المغذية بصورة كبيرة وذلك لأنها تحتوي على. البيض والحليب أيضا، كما تعتبر جميع المكونات غنية بصورة كبيرة بالعديد من المعادن والفيتامينات الرائعة المهمة بصورة كبيرة للإنسان مثل الكالسيوم وهو مهم أيضا لصحة العظام والأسنان أيضا ويمنع هشاشة العظام أيضا لدى جميع الكبار تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة طريقة عمل كيك الخلاط بكل سهولة.

المقادير المطلوبة لتحضير كيك الخلاط

يمكنكم بكل سهولة تحضير كيك الخلاط السريعة من خلال المقادير الآتية:

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

كوب ونصف سكر.

كوب حليب.

1 كوب زيت.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا .

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح .

طريقة تحضير كيك الخلاط السريعة

يمكنكم تحضير كيك الخلاط السريعة بكل سهولة من خلال المكونات السابقة بمجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة وهي كما يلي :