نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد من مطبخك هيبيض إيدك وينفخ صوابعك ويخفي العروق البارزة وهيخلي كفوفك ناعمة جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة عودة جديدة مع متابعي موقعنا الكرام ووصفة لتبييض اليدين ونفخها تعاني الكثير من السيدات والبنات من اسمرار منطقة الايدي وتشققها مما يسبب ذلك لها الاحراج الشديد دوما ويرجع سبب بتأثر اليدين من عدة عوامل منها إهمال البشرة الجلد وعدم الحرص على ترطيبها دوماً بجانب اسمرار الايد نتيجة تعرضها الأشعة الشمس الضارة وغيرها من الأسباب التي تؤدي بنهاية المطاف لتشقق الجلد واسمرار البشرة ومن هذا المنطلق أقدم لكل زوارنا وصفة لتبييض الايدي ونفخها فتابعي معي المكونات والطريقة.

وصفة لتبييض الايدين

المكونات

ملعقتان من السكر

ليمون.

كوب من الماء.

وصفة لتفتيح الايدي ونفخها

ولتبيض البشرة واليدين وتنعيمها عليكي اتباع تلك الخطوات السهلة والبسيطة التالية فقط جهزي بولا عميقة وضعي بها كمية السكر والماء وقلبيهم جيداً معا لمدة دقيقة واحدة، ثم ضيفي فوقها ليمون كاملة وقلبيهم جيداً مرة أخري.

ابدئي بوضع الأيد بداخل البولا وفرك اليدين جيداً بداخل الخليط حتي تكتسب الايدي الخلطة والاستفادة منها قدر الامكان.

احرصي على ترك يديكي بداخل ماء الخلطة لمدة لا تقل عن 10 دقائق كاملة.

ثم اغسلي يديكي بالماء البارد، يجب تكرار تلك الوصفة مرتين على الأقل من كل أسبوع للوصول إلي يدين ناعمة ولامعة وبدون اسمرار او تشققات.

وصفة لتقشير الجلد الميت من على اليدين

تعتبر وصفة الملح من أقوي الوصفات الفعالة في تبييض اليدين كونهيعمل كمقشر طبيعي للجلد الميت ليقوم بدوره في إزالة الطبقة الميتة من على الجلد بفعالية، من خلال خلط ملعقة كبير من الملح مع ملعقة من عصير الليمون ثم يتمفرك الخليط على اليدين لمدة دقائق، ويترك حتي مرور 15 دقيقة قبل شطف اليدين بالماء وستلاحظين النتيجة الفورية.