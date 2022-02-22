نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية بمذاق رائع ولذيذ في المقال التالي
الباذنجان المخلل ، من أشهي الأطباق التي يمكن تقديمها على السفرة يمتاز بمذاق رائع وشهي جداً، يعطي شكل رائع على السفرة مع مختلف الأكلات على السفرة، كما أنه من الأطباق التي تفتح الشهية على السفرة ويعد من أكثر الأطباق التي يرغب بها الكثير من الأشخاص على السفرة في شهر رمضان الكريم، فهو لذيذ جداً وبسيط في تحضيره ويعتبر سعره مناسب للجميع، وتعتبر طرق تحضيره عديدة ومتنوعة تختلف من شخص لآخر وكل طريقة طعمها ومذاقها المختلف، وكما توجد أنواع عديدة منه مثل مخلل الباذنجان السريع وغيره من الأنواع، ومن أشهر الطرق لتحضير المخلل هي طريقة السورية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الباذنجان المخلل على الطريقة السورية بخطوات سهلة جداً وبسيطة.
مكونات عمل الباذنجان المخلل
سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية وهي كما يلي:-
- نصف كيلو باذنجان أبيض أو أسود صغير الحجم.
- ملعقة كبيرة ثوم مفرومة ناعم.
- خمسة قرون فلفل أخضر وأحمر مفروم ناعما.
- حبة فلفل أحمر حار مفروم.
- حبة من الجزر المبشور.
- ملعقة كبيرة شطة.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة كمون وكزبرة جافة.
- نصف كوب خل.
- نصف كوب زيت.
- عصير ليمون.
- كمية من الماء.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي طريقة تحضير الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع فيه الماء والملح والخل ويرفع علي النار حتي يغلي، ثم يغسل الباذنجان جيداً بالماء بعد قطع الرأس الصغيرة الخضراء.
- ثم يوضع في الماء المغلي ويترك حتي يسلق دون أن ينضج بالكامل ثم يرفع من علي النار.
- بعد سلق الباذنجان يصفى من الماء ويغسل بالماء البارد ويترك حتي يبرد تماماً.
طريقة تحضير الحشوة
- يتم تجهيز الحشو وذلك بإحضار طبق ونضع فيه الثوم المفروم والفلفل المفروم و حبة الفلفل الحار المفرومة والكمون والكزبرة الجافة والملح و ملعقة من عصير الليمون.
- ثم نضيف ملعقة من الزيت ويخلط جيداً ثم نضيف الجزر المبشور مع خليط التتبيلة ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.
- ثم نقوم بعمل فتحات بالسكين في وحدات الباذنجان بالطول ويحشي بخليط الحشوة السابق.
- نحضر وعاء زجاجي نظيفاً ومعقماً ومحكم الغلق ويرص الباذنجان المسلوق في الوعاء، ثم نقوم بتوزيع كمية مناسبة من عصير الليمون على الوجه.
- ثم نضيف الكمية المتبقية من خليط الحشوة علي سطح حبات الباذنجان.
- بعد ذلك نقوم بعمل محلول التخليل نحضر 2 كوب من الماء وملعقة كبيرة ملح وملعقة كبيرة شطة وملعقتين خل ثم نمزج المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نسكب المحلول علي الوعاء، ثم نقوم يوضع نصف كوب الزيت على وجه المخلل للحفظ.
- نقوم بغلق الوعاء بشكل جيد ثم يوضع في المطبخ خارج الثلاجة لمدة أسبوع .
- بعد نضج الباذنجان يوضع في طبق التقديم ويزين بأوراق البقدونس وحلقات الطماطم ويقدم بألف هنا وشفاء.
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