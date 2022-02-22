حضري الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية بمذاق رائع ولذيذ

الباذنجان المخلل ، من أشهي الأطباق التي يمكن تقديمها على السفرة يمتاز بمذاق رائع وشهي جداً، يعطي شكل رائع على السفرة مع مختلف الأكلات على السفرة، كما أنه من الأطباق التي تفتح الشهية على السفرة ويعد من أكثر الأطباق التي يرغب بها الكثير من الأشخاص على السفرة في شهر رمضان الكريم، فهو لذيذ جداً وبسيط في تحضيره ويعتبر سعره مناسب للجميع، وتعتبر طرق تحضيره عديدة ومتنوعة تختلف من شخص لآخر وكل طريقة طعمها ومذاقها المختلف، وكما توجد أنواع عديدة منه مثل مخلل الباذنجان السريع وغيره من الأنواع، ومن أشهر الطرق لتحضير المخلل هي طريقة السورية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الباذنجان المخلل على الطريقة السورية بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل الباذنجان المخلل

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية وهي كما يلي:-

نصف كيلو باذنجان أبيض أو أسود صغير الحجم.

ملعقة كبيرة ثوم مفرومة ناعم.

خمسة قرون فلفل أخضر وأحمر مفروم ناعما.

حبة فلفل أحمر حار مفروم.

حبة من الجزر المبشور.

ملعقة كبيرة شطة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون وكزبرة جافة.

نصف كوب خل.

نصف كوب زيت.

عصير ليمون.

كمية من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الباذنجان المخلل علي الطريقة السورية بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر إناء ونضع فيه الماء والملح والخل ويرفع علي النار حتي يغلي، ثم يغسل الباذنجان جيداً بالماء بعد قطع الرأس الصغيرة الخضراء. ثم يوضع في الماء المغلي ويترك حتي يسلق دون أن ينضج بالكامل ثم يرفع من علي النار. بعد سلق الباذنجان يصفى من الماء ويغسل بالماء البارد ويترك حتي يبرد تماماً.

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