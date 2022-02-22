بكوب زيت اصنعي الشوريك الهش على أصوله أحلى من المخابز

الشوريك ، من المخبوزات الهشة الجميلة المحببة لدى الصغار والكبار وكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب كوب من الحليب الساخن أو كوب من الشاي، وهو يتميز بقوام الهش الجميل الذي يجذب الناس إليه، ويتم تزينه بالسكر الذي يزيد من حلاوة طعمه، كما يمتلك قيمة غذائية عالية تعطي الطاقة والحيوية للجسم أثناء النهار، ويعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الشوريك الهش على أصوله أحلى من المخابز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات عمل الشوريك الهش

يحتوي على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من الدقيق الفاخر.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الكركم.

رشة صغيرة من الملح.

كيس من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الشوريك الهش بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بإضافة الزيت، والحليب ونقلبهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة. نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجين ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يختمر ويتضاعف حجمه جيداً. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات أو حلقات ملفوفة. نرص قطع العجين على الصينية، ثم نغطيها ونتركها حتى يتضاعف حجمها مرة أخرى. نقوم بدهن الوجه بالحليب، ثم نرشه بالسكر، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها لمدة لمدة عشر دقائق. نقوم بفتح الفرن ومراقبة الشوريك حتى نحصل على لون ذهبي جميل ورائع. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع الشوريك في سلة المخبوزات ونقدمه بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الشوريك الهش بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات ناجحة بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:-