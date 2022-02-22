أعملي الجلاش باللحمة المفرومة بخلطة لذيذة وبطعم طري وشهي وفي ربع ساعة بأقل تكلفة

طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة، الجلاش من الطرق السهلة والسريعة التي تقدم في أي عزومه أو في أي وقت من الأوقات لما له من مذاق لذيذ ورائحه جميلة، فهو من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار، وطريقة تحضيره سهله ومكوناته بسيطة موجودة في كل منزل، وسوف نعرض في هذا المقال كيفية عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة.

طريقة تحضير أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

المكونات

لفه جلاش.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مبشورة.

3معالق كبار سمن.

فلفل أخضر مقطع.

فلفل ألوان مقطع.

معلقة كبيرة صلصة.

فلفل أسود مطحون.

ملح.

بيضة.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

كوب لبن.

زيت.

أولا تحضير اللحمة المفرومة المعصجة

اللحمة المفرومة المعصجة سهلة جداً في التحضير ويمكن أن تحضر بالبصل فقط، ولكن الفلفل الألوان والصلصة يكسبها المذاق الحلو ويجعل الحشوة لها طعم مختلف ومميز.

اللحمة المفرومة المعصجة

نحضر إناء ونضع بداخله البصلة المبشورة وزيت، ثم يرفع على النار، نقلب البصلة حتى تزبل.

نضع الفلفل الألوان المقطع والفلفل الأخضر ونقلبهم جيداً.

نسكب اللحمة المفرومة على المكونات ونستمر في التقليب، ثم نضع الفلفل الأسود والملح والصلصة ونقلب المكونات حتى تمام النضج.

نرفع اللحمة المفرومة من على النار حتى تبرد.

تحضير وصفه أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

قبل البدء بالوصفة نحضر وعاء ونضع بداخله البيضة واللبن و3معالق من السمن وفلفل أسود ومعلقة كبيرة بيكينج باودرونخلطهم جيداً، هذه المكونات سوف ندهنها بين طبقات الجلاش، حيث أن هذه الطريقة تجعل الجلاش مورق ولا يتفتت.

وصفة أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

نقطع الجلاش بالطول إلى ثلاث قطع.

نأخذ قطعه من الجلاش مدهونه بخليط السمن واللبن البيكنج باودر، ثم نضع بداخلها اللحمة المفرومة ونقوم بلفها رول.

نكمل باقي اللفة بهذه الطريقة إلى أن تنتهى كل الكمية.

نحضرصينية مدهونة بالسمن ونضع بداخلها أصابع الجلاش باللحمة المفرومة، بحيث تكون فى مسافة بين كل واحدة حتى لا تلتصق.

نقوم بدهن وجه أصابع الجلاش بالبيض واللبن بواسطه الفرشاة.

نقوم بتسخين الفرن على درجه حرارة 180، ثم نضع صينيه الجلاش باللحمة المفرومة بداخلها حتى يصبح لونها ذهبي.

نتركها تبرد، ثم تقدم.

طريقة عمل أصابع الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش باللحمة المفرومة من المعروف عنه أنه يقدم في صينية ويتم تقطيعه لقطع مربعة، ولكن تم التجديد فيه فأصبح هناك أصابع الجلاش المحشية باللحمة المفرومة مثل الجلاش الحلو، والمميز في هذه الأصابع أنها سهلة في التناول، ويتم تحضيرها بنفس طريقة تخضير صينية الجلاش تقريباً فبعد إحضار رول الجلاش يتم تقطيعه قطع صغيرة ليتم لفه على هيئة أصابع ثم حشوه باللحمة المعصجة المفرومة.