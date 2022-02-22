طريقة حفظ معجون الطماطم لاستخدامه مرة ثانية بعد فتح العبوة

إليكِ طريقة تخزين معجون الطماطم في الفريزر لحين استخدامه مرة أخرى؛ حيث لا يمكن استخدام عبوة المعجون بالكامل خلال المرة الواحدة من إعداد وجبة الطعام لكن سوف تتركين كمية منها بعد ذلك لاستخدامها في تحضير وجبة أخرى وبدلاً من خسارة هذه الكمية هناك طريقة تساعد على تخزين معجون الطماطم في الفريزر لفترة لحين استخدامه مرة أخرى.

الطريقة الأفضل لتخزين معجون الطماطم المتبقي

تساعد الطريقة التالية في منع تعرض الكمية المتبقية من الطماطم بالتلف بل يمكن استخدامها مرة أخرى وتتمثل طريقة التخزين فيما يلي:

نقوم بتقسيم معجون الطماطم المتبقي إلى كميات صغيرة جداً باستخدام ملعقة كبيرة.

نستخدم ملعقة لسكب الكميات الصغيرة من معجون الطماطم على مقلاة صغيرة أو وعاء أو ترتيبهم على ورق الزبدة.

نقوم بتفريز الكميات الصغيرة من خلال وضعهم على وعاء في الفريزر طوال الليل أو حين يتحول إلى صلب ومتماسك.

كما يمكن وضع كميات معجون الطماطم في كيس من البلاستيك او في وعاء عند الرغبة في تخزينهم لمدة أطول في الفريزر.

عندما تصبح كميات معجون الطماطم متجمدة تخرجهم من المقلاة أو من الوعاء ثم نضعهم في الكيس المخصص الفريزر أو في وعاء للتخزين طويل الأمد.

تساعد هذه الطريقة في الاحتفاظ بمعجون الطماطم دون أن يتلف أو نتخلص منه ويمكن سحب من 2-3 كميات لكل طبق.

طريقة تخزين الطماطم في الفريزر

يتم تخزين الطماطم في الفريزر بالطريقة التالية من أجل استخدامها فيما بعد في تحضير صلصة الطماطم بدلاً من تحضير معجون الطماطم ثم يتم تخزينه وتشمل هذه الخطوات ما يلي: