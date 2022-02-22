مقشر القهوة المعجزة لتفتيح الجسم من أول مرة هتتخلصي من السلوليت وإزالة الجلد الميت وتبييض الأماكن الغامقة

مقشر القهوة لتفتيح الوجه، إن القهوة حقا مشروب رائع وجميل ومفضل لدى العديد من الأشخاص ولكن يمكن أيضاً استخدامها في صنع العديد من المستحضرات الطبيعية التي تفيد البشرة ومنحها نضارة وحيوية دون الحاجة إلي إستخدام المستحضرات التجميلية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة للبشرة كما تساعد القهوة على القضاء على الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين.

مقشر القهوة لتفتيح الوجه

إن مقشر القهوة يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت ويمنحك إشراقه متميزة وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة كالآتي:

المكونات:

ثلاثة ملاعق كبيرة من القهوة.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الأرغان أو زيت الأفوكادو أو زيت الجوجوبا.

ملعقتين صغيرتين من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الطبيعية.

طريقة التحضير والاستخدام :

احضري وعاء مناسب وضعي القهوة وبعد ذلك أضيفي الزيت واخلطيهم جيدا حتى تمام التجانس. بعد الإنتهاء من إضافة الزيت أضيفي السكر البني. في حالة الرغبة في منح المقشر رائحة عطرة وجميلة يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. اخلطي جيداً كل المكونات حتى تحصلي على قوام مناسب لاستخدامه في التقشير. بعد التأكد من خلط كل المكونات جيداً يمكنك إضافة المزيد من الزيت في حالة جفاف الخليط بشكل كبير والتأكد من خلط جميع المكونات جيدا. ثم ضعي المقشر في عبوة بغطاء محكم الغلق واتركيه في مكان جاف وبارد لحين الاستخدام. يتم غسل الوجه جيداً قبل استخدام المقشر وضعي كمية مناسبة من الخليط على الوجه وقومي بالتدليك بلطف بحركات دائرية ويتم تركه على الوجه لفترة تتراوح بين ٤٥ دقيقة إلى ٦٠ دقيقة تقريبا. بعد الانتهاء من وضع المقشر على الوجه وتدليك البشرة جيداً يتم غسل الوجه بالماء الدافئ أولاً ثم بالماء البارد حتى يتم غلق مسامات الوجه. بعد الانتهاء من غسل الوجه جيداً استخدمي كريم مرطب لترطيب البشرة.

فوائد القهوة للبشرة

إن للقهوة العديد من الفوائد التي تمنحها للبشرة بشكل عام ومن أهم هذه الفوائد: