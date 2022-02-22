بأسرار جدتي.. القرص الفلاحي على أصولها لأسهل وأطعم مخبوزات مع مشروبك المفضل

القرص الفلاحي، من أسهل الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها سادة، و يوجد أشخاص تحب أن تعملها بالينسون، وهي من الأشياء المفيدة جداَ علي الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الخفيفة، وتنفع وجبة علي الإفطار، والكثير من الناس يحبوا القرص، وفي هذا الموضوع سنقوم بعملها من المنزل، وتكون بنفس نتيجة المطاعم.

القرص الفلاحي

المكونات:

كيلو من الدقيق.

ربع كيلو زبدة.

كوب من الزيت.

كمية من السمسم.

معلقتين من الخميرة.

معلقتين من السكر.

كوب من الحليب الفاتر.

كمية من السمسم للتزيين.

التحضير

تحضير إناء علي البوتاجاز.

إضافة الزبدة في الإناء.

نقوم بتقليبهم جيداً.

إضافة كوب من الزيت على الخليط.

إضافة الخليط علي إناء الدقيق.

تقليب السكر والخميرة في كوب اللبن.

إضافة السمسم علي الدقيق.

إضافة خليط اللبن والخميرة والسكر علي الدقيق.

نقوم بالتقليب جيداً حتى يصبح عجين.

نقوم بتغطية العجينة حتى تخمر.

نقوم بتشكيل العجين مثل الأقراص الفلاحي.

إضافة الأقراص في صينية.

نترك الأقراص حتي ترتاح جيداً.

نقوم بإضافة الأقراص في الفرن لمدة ١٥ دقيقة.

وهنا تكون الأقراص جاهزة للتحضير.

القرص بالينسون

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كوب من اللبن الرائب.

معلقة من الخميرة.

معلقة من السمسم.

معلقة من الينسون.

معلقة من السكر.

كمية صغيرة من الملح.

كمية من الماء.

التحضير

تحضير إناء علي البوتاجاز.

إضافة السمسم والينسون.

نقوم بتقليبهم جيداً حتى يتحمصوا.

تحضير بولة غويطه.

نقوم بإضافة الدقيق في البولة.

نقوم بإضافة الينسون والسمسم والسكر والملح والخميرة.

نقوم بالخلط جيداً.

إضافة الزبدة واللبن الرائب في إناء.

نقوم بالتقليب جيداً.

إضافة الماء بالتدريج إلى العجين مع العجن.

نقوم بتغطية العجين حتى يتخمر.

نقوم بتقسيم العجين علي هيئة كرات صغيرة.

نقوم بفرد العجينة بالنشابة.

نرص العجين في الصينية.

ندخل العجين في الفرن لمدة ثلث ساعة.

نقوم بتخرجها من الفرن.

وهنا تكون الأقراص جاهزة.

في هذه المقالة تحدثنا عن عمل القرص الفلاحي، وتحدثنا عن طريقة عمل القرص مثل المخابز، وتحدثنا عن طريقة عمل القرص بالينسون، تحدثنا عن المميزات وتحدثنا عن العيوب، وعرفنا أنها مفيدة للكبار والصغار، وعرفنا طريقه عمل القرص الطرية في المنزل بمكوناتها وطريقة تحضيرها.