نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطعم دايب دوب بألذ طعم ممكن تدوقيه في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالمقادير المظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطعم دايب دوب بألذ طعم ممكن تدوقيه - ثقفني
الغريبة حلوى لذيذة يحبها الكثيرمن الناس ، فهي من أهم حلويات عيد الفطر التي ننتظرها كل عام، فهي لها طعم ناعم قد يميزها عن غيرها من انواع البسكوت، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات الصعبة، ولذلك فلكل أم تبحث عن طريقة وخطوات إعدادها لأطفالها يمكنك فعل ذلك بكل سهولة إذا تمت متابعة المقال فسوف نعرض طريقة عمل الغريبة الناعمة للقيام بتحضيرها في أي وقت.
طريقة تحضير الغريبة الناعمة
اذا كنتي من عشاق الغريبة انتي واسرتك فيمكنك أن تقومي لتجهيزها في خطوات بسيطة وسوف تنال اعجاب الجميع وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- اربع اكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب من السكر الناعم ويفضل أن يكون بودرة.
- كوب ونصف من السمن.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة فانيليا.
- مكسرات حسب الرغبة التدين يمكن لون او بندق.
- بيضة واحدة.
طريقة تحضير الغريبة
- اشعلي الفرن في البداية حتى يسهل خبز الغريبة بشكل اسرع وافضل، وذلك على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- قومي بإحضار السمن بدرجة حرارة الغرفة حتى يكون طري، أضيفي السمن بداخل الخلاط الكهربائي.
- اخلطي السمن وأضيفي إليه البيضة.
- استمري في الخفق والخلط حتى ترتفع المكونات مع بعض.
- اضيفي الفانيليا مع السكر واعيدي الخفق ويمكن استبدال الخلاط بالمضرب الكهربائي فسوف يعطي نفس النتيجة.
- استمري هكذا حتى يصبح خليط ناعم وكريمي القوام.
- اخرجي هذا الخليط في وعاء.
- واحضري الدقيق، وقومي بنخلة، ثم أضيفي إليه رشة الملح وقلبي المكونات جيدًا.
- اضيفي بعد الانتهاء من ذلك الدقيق على الخليط الذي قد تم تجهيزه من قبل.
- سوف تحصلين على عجينة متجانسة ولينة القوام.
- استمري في عجن العجينة حتى تصبح ناعم.
- يمكنك تشكيل الغريبة الان حسب الشكل المرغوب فيه، أحضري صاج الفرن، يمكنك وضع طبقة من ورق الزبدة.
- اضيفي إليه الغريبة بعد تشكيل كل الكمية.
- أضيفي على وجه الغريبة واحدة من المكسرات التي تم إعدادها مثل الشكل المعروف للغريبة الجاهزة.
- ادخلي الغريبة الفرن لمدة عشرة
- دقائق فقط.
- اخرجيها واتركيها تجف حتى تتماسك ولا تفرك.
- اخرجي الغريبة بكل هدوء وضعيها في طبق مناسب ويمكنك تناولها في أي وقت.
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