بالمقادير المظبوطة أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطعم دايب دوب بألذ طعم ممكن تدوقيه

الغريبة حلوى لذيذة يحبها الكثيرمن الناس ، فهي من أهم حلويات عيد الفطر التي ننتظرها كل عام، فهي لها طعم ناعم قد يميزها عن غيرها من انواع البسكوت، كما أنها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات الصعبة، ولذلك فلكل أم تبحث عن طريقة وخطوات إعدادها لأطفالها يمكنك فعل ذلك بكل سهولة إذا تمت متابعة المقال فسوف نعرض طريقة عمل الغريبة الناعمة للقيام بتحضيرها في أي وقت.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

اذا كنتي من عشاق الغريبة انتي واسرتك فيمكنك أن تقومي لتجهيزها في خطوات بسيطة وسوف تنال اعجاب الجميع وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

اربع اكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السكر الناعم ويفضل أن يكون بودرة.

كوب ونصف من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة فانيليا.

مكسرات حسب الرغبة التدين يمكن لون او بندق.

بيضة واحدة.

طريقة تحضير الغريبة