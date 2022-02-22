نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل رول البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
رول البطاطس ، يعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة التى يحبها الكثير من الصغار والكبار، ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الوجبات الشهية التي يمكن حشوها بالفراخ او اللحمة او الجبنة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات الغير مكلفة التي تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات خفيفة وسريعة لعملها لأبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير رول البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل رول البطاطس
يتكون رول البطاطس اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- 5 حبات من البطاطس.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- علبة من الجبنة الشيدر.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- حبة من البصل كبيرة.
- ثمرة من الفلفل الأخضر.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة صغيرة من الفلفل الأحمر.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- كوب من الماء.
- حزمة من البقدونس.
مقادير البشاميل
هناك بعض المكونات لعمل البشاميل وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من السمنة.
- مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.
- كوب من الحليب.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير رول البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بتقشير البطاطس ونغسله جيداً بالماء ثم وتبشر البطاطس في إناء ثم نضيف إليها البيض والجبنة الشيدر ونقلب جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والبابريكا والفلفل الحار ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً ثم يقوم بوضع الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى الحصول على اللون البني الفاتح من فوق ومن تحت.
- تحضير مقلاة ونضع بها اللحم ونقلب جيداً حتي تنضج ثم نضيف البصل والفلفل الأخضر ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك البهارات ومعجون الطماطم ثم نضيف الماء الساخن ونتركه على النار حتي ينضج جيداً وينخفض الماء.
- نرفع المقلاة من على النار ثم نخرج الصينية من الفرن ونفرد عليها اللحم ثم نلفها جيداً ثم نضعها في منتصف الصينية.
- لتحضير البشاميل نقوم بتحضير إناء ونضعه على النار ثم نضيف السمنة حتي تسخن نضيف إليها الدقيق ونقلب جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك الحليب في الخفق السريع ونتركها حتي يتكون الصوص ويصبح القوام كريمي نرفعه من على النار.
- نسكب الصوص على الرول ونرش عليه الجبنة الشيدر وندخل الصينية في الفرن ونتركها حتى تحمر الجبنة باللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلاً ثم نقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا ساخنة.
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