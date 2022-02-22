طريقة عمل رول البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

رول البطاطس ، يعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة التى يحبها الكثير من الصغار والكبار، ولا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتعتبر من الوجبات الشهية التي يمكن حشوها بالفراخ او اللحمة او الجبنة وغيرها من الحشوات، وتعتبر من الوجبات الغير مكلفة التي تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات خفيفة وسريعة لعملها لأبنائها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير رول البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل رول البطاطس

يتكون رول البطاطس اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

5 حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

علبة من الجبنة الشيدر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

حبة من البصل كبيرة.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

كوب من الماء.

حزمة من البقدونس.

مقادير البشاميل

هناك بعض المكونات لعمل البشاميل وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من السمنة.

مقدار ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير رول البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-