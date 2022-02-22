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عمر شويل - جدة بمكون شبيه بالخشب يمكنك صنع الحلاوة الطحينية على طريقة المصانع - ثقفني
دائمًا ما أقوم بتشجيع صنع الأكلات المنزلية أفضل من الأكلات المتواجدة في المحلات التجارية التي لا يعرف لها أساس، لذلك حرصت اليوم على إحضار لكم وصفة شهية للغاية من فانيلا ومستكة تستطيع أن تقوم بصنع الحلاوة الطحينية الشهية بدون أن تقوم بوضع أي مكونات باهظة الثمن مثل الحليب المجفف وأشياء من هذا القبيل، لذلك نحن هنا فقط لنتعرف على ما هي هذه المكونات لتتعرف على الوصفة المشابه لوصفات المصانع.
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
يوجد مكون أساسي يجب أن يقوم البعض بشرائه حتى تحصل ربة المنزل على أفضل حلاوة طحينية يمكنها أن تقوم بتذوقها، وإليك الآن المقادير وطريقة العمل:
- ثلاث جذوع صغيرة من عرق الحلاوة أو العصلج أو السابوناريا أو الدعاك أو عشبة الصابون والكثير من الأسماء الأخرى.
- مقدار من الماء.
- كوبان ونص الكوب من الطحينية الحمراء.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- نصف كوب من عسل الجلوكوز.
- عصير نصف لمونة صغيرة.
طريقة التحضير
- تقوم بغلي مقدار عرق الحلاوة مع كوبان من الماء المفلتر ويتركا على النار حتى نصف الساعة أو إلى أن يصبح الماء داكن اللون، تأخذ مقدار ربع كوب من هذا الماء.
- تقوم بوضع مقدار الطحينة على حمام مائي لكي تصبح ساخنة حتى لا تفصل أثناء وضع المكونات الباقية عليها.
- تحرص على إحضار قدر تقوم بوضع نصف كوب من الماء وكوب ونصف من السكر حتى الغليان دون أن تقوم بتقليبهم.
- عند غليان محلول السكر تقوم بوضع مقدار عسل الجلوكوز مع عصير الليمون وتستطيع الآن القيام بتقليب المكونات حتى الذوبان.
- لقياس مدى نضج السكر تقوم بإحضار وعاء به ماء مثلج وتبدأ في وضع ملعقة صغيره من محلول السكر بها إذا تحولت إلى كورة مطاطية فانتي على الطريق الصحيح وأكملي الوصفة.
- عند الوصول إلى هذه المرحلة تقوم بإحضار محلول جذع عرق الحلاوة ومقداره ربع كوب وتبدأ في إضافته على المحلول السابق.
- تقوم بإحضار المضرب الكهربائي وتبدا في ضرب المكونات جيدًا، إلى أن يتحول اللون إلى لون أبيض فاتح، وتبدأ في مرحلة اختباره مرة أخرى بحيث تعمل على إحضار وعاء به ماء بارد.
- إذا تحول المزيج الأبيض إلى شيء قاسي قابل للكسر فحن الآن صنع الحلاوة الطحينية أخيرًا.
- تقوم بوضع المزيج على الحلاوة الطحينية الساخنة وتبدأ بالتقليب بشكل دوراني حتى يدخل الهواء إلى المزيج.
- أنت تعمل ستلاحظ أن المزيج أصبح متماسك وأصبح شبه الحلاوة الطحينية لكن سائلة قليلًا.
- نقوم بوضعها في أوعية بلاستيكية أو زجاجية صحية وتتركها لتبرد ويمكنك وضع المكسرات على الحلاوة حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.
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