نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل عرق طبيعي 100% ومبيض قوي وانسي الاسمرار يدوم أسبوع لن تحتاجي لشراء مزيلات صناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مزيل عرق طبيعي يبحث عن هذه الطرق الكثير من السيدات بسبب المشاكل التي يواجهونها مع أنواع مزيلات رائحة التعرق المختلفة ، فبعضها يترك آثاراً سلبية على البشرة كالاسمرار وظهور الحبوب الصغيرة وتواجد الماركات من هذه الأنواع تكون مرتفعة جدا في السعر وهذا لخلوها من مادة السلوفين.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

سوف نقوم بذكر العديد من الوصفات الطبيعية التي لها فاعليتها في التخلص من العرق:

مزيل عرق بزيت شجرة الشاي

نحتاج إلى: ١٠٠ جرام زبدة كاكاو

٢ ملعقة كبيرة بيكينج صودا

٢ ملعقة كبيرة نشا الذرة

٨ قطرات زيت لافندر

٤ قطرات زيت شجرة الشاي

الطريقة

في وعاء متوسط على نار هادئة نقوم بوضع زبدة الكاكاو حتى تذوب بالكامل، ثم رفعها من على النار وتركها حتى تبرد.نقوم بوضع جميع المكونات على زبدة الكاكاو وتقليبها معا بشكل جيد. في النهاية نضع الخليط في برطمان زجاجي صغير، واتركيه في الثلاجة عدة دقائق حتى يتماسك.

مزيل عرق بزيت جوز الهند

المكونات

٦ ملاعق كبيرة زيت جوز هند.

٤ ملاعق كبيرة بيكينج صودا.

٤ ملاعق كبيرة نشا الذرة.

زيت عطري مفضل لديك (اختياري).

الطريقة

نقوم بمزج كلا من البيكنج صودا ونشا الذرة معا، ثم وضع زيت جوز الهند عليهما مع التقليب حتى يمتزجوا تماماً ثم أضافة الزيت العطري، يتم وضع الخليط في الثلاجة لدقائق حتى يتماسك ثم استخدامه.

مزيل عرق بزبدة الشيا

المكونات

٣ ملاعق كبيرة زيت جوز هند.

٣ ملاعق كبيرة بيكينج صودا.

٢ ملعقة كبيرة زبدة شيا.

٢ملعقة كبيرة نشا الذرة.

زيت عطري تفضليه (اختياري).

الطريقة

على النار نقوم بوضع كلا من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وتذويبهما ثم يتم رفعها من على النار.

وتوضع البيكينج صودا ونشا الذرة ويخلطان بشكل جيد وإضافة الزيت العطري.

يتم وضع الخليط في البرطمان في الثلاجة لعدة دقائق حتى تمام التماسك.

وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال ووضحنا العديد من الطرق الطبيعية لصنع مزيل عرق طبيعي بعيدا عن الماركات المنتشرة بالأسواق، ومدي عدم فاعليتها مع بعض السيدات وما تسببه لبعضهم من أضرار وحبس لرائحة العرق والحكة والاسمرار للجلد وغيرها.