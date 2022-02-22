بدون مواد كيميائية.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والكاكاو للحصول على اللون البني الغزالي أحلي من الكوافيرات

ناك العديد من الصفقات التي يمكن استخدامها مع الشعر حتى يعطي الشعر لون مميز ومختلف ويتم استخدام العديد من العناصر الكيميائية والصناعية حتى يتم الحصول على لون مميز على الشعر من خلال هذه الكريمات ولكن تسبب هذه الكريمات العديد من الأضرار التي تؤثر على الشعر بشكل كبير منها ‏أن الشعر يتعرض إلى التساقط ‏كما أنها أيضا تقلل من نمو الشعر بشكل كبير لذلك يتم استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تعطي لون مميز للشعر وفي نفس الوقت ‏لا تؤثر على الشعر بشكل سلبي و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها صبغة الشعر حتى يكون له لون مميز ومختلف وفي نفس الوقت لا تؤثر هذه الصبغة على الشعر بشكل سلبي بل على العكس تساعد على التخلص من اللون الأبيض ‏دون أن تسبب أي أضرار جانبية.

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المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع صبغ الشعر باللون البني

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صبغة الشعر يحتاج إلى العديد من المكونات الفعالة التي تعطي الشعر لون مميزه مختلفة فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات التي تساعد في إعداد صبغة ‏ملونة وفي نفس الوقت صحية وطبيعيه لا تؤثر بشكل سلبي على الشعر والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذه الصبغة هي:

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ملعقة من القهوة المطحونة

ملعقة من الكاكاو الخام

ملعقة من زيت القرنفل

ملعقة من زيت جوز الهند

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طريقة ‏إعداد صبغة باستخدام مكونات طبيعية

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد صبغة تساعد على إعطاء الشعر لون مميز في نفس الوقت تكون هذه الصبغة الطبيعية ‏وخطوات هذه الطريقة هي:

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