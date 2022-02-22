كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد بمكونات طبيعية

كولاجين طبيعي لشد البشرة والعناية بها، يعاني الكثير من السيدات مع التقدم العمر ظهور التجاعيد بالوجه، بالإضافة إلى ظهور خطوط رفيعة، مما تسبب إزعاج لدى العديد من السيدات لأنها تقلل من الثقة من نفسها، لذلك تجد بعض السيدات تتجه إلى عمليات التجميل، ولكن من المعروف أن هذه العمليات غير مضمونة، ونظراً إلى هذا تتجه بعض السيدات إلى استخدام وصفات طبيعية لشد البشرة والتخلص من التجاعيد، وسوف تتعرفي من خلال هذا المقال طريقة كولاجين طبيعي لشد البشرة.

كولاجين طبيعي لشد البشرة

تعد البشرة من أهم مميزات المرأة وتبحث دائماً على أنها تكون مشرقة وجذابة، لذلك يمكنك معرفة كولاجين طبيعي لشد البشرة من خلال الآتي:

المكونات

ثلاث ملاعق من لبان الدكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة من خلال الآتي:

في البداية نقوم بإحضار وعاء ونضع به ثلاث ملاعق من لبان الذكر مضاف إليه ربع كوب من الماء، ويترك لمدة يوم كامل.

قم بتصفية الماء من لبان دكر والحصول على السائل فقط.

يصبح هذا الماء من أهم الوصفات الطبيعية التي يحتوي على كولاجين طبيعي يساعد على شد البشرة ويعمل على إعادة نضارة البشرة وحيويتها.

قم بإحضار قطعة من القطن ونضعها في هذا الماء، ومن الممكن أن نضع هذا الماء في نهاية ورشها على الوجه كل يوم.

يتم تمرير هذه القطعة على البشرة بالإضافة إلى الرقبة.

يترك الخليط على الوجه حتى يتم تشربه تماماً.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيداً بعد ذلك.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم صباحاً ومساءً.

وصفة الزبادي والنشا

يتم مزج ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الزبادي والقليل من عسل النحل أو بياض البيض.

يتم مزج تلك المكونات مع بعضهما البعض للحصول على قوام كريمي.

يطبق الكريم على البشرة ويترك حتى يجف تماماً أو تركه نصف ساعة ثم يغسل بالماء العادي ويرطب.

في النهاية نكون قدمنا لكم طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد، بالإضافة إلى أنه يساعد على إعادة حيوية وإشراقه البشرة.