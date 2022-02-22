اصنعي قرص السمسم الهشة ألذ المخبوزات للفطور بمذاق أكثر من رائع

قرص السمسم الهشة ، يعد هذا النوع من القرص من المخبوزات الهشة جداً من الداخل ومن الخارج تمتاز بقوام لذيذ وشهي جداً، تعد من أكثر المخبوزات المناسبة جداً لوجبة الفطور مع المشروبات الساخنة مثل الشاي أو الحليب، فهي مناسبة جداً للأطفال فهي المخبوزات الطرية، يتم تشكيلها وتحضيرها داخل المنزل بخطوات بسيطة جداً لا تحتاج إلي أي مجهود أو تعب، وتعتبر من أبسط المخبوزات التي يمكن لأي شخص مبتدئ في مجال الطبخ والمخبوزات أن يقوم بتحضيرها فهي من أبسط ما يكون، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل قرص السمسم الهشة بخطوات سهلة جداً بالمنزل.

مكونات قرص السمسم الهشة

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل القرص الهشة بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

4 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب حليب دافئ.

نصف كوب لبن رائب.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

2 بيضة.

4 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

ملعقة صغيرة ملح.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للتزيين

كوب سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير قرص السمسم الهشة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

تذاب الخميرة في نصف كوب اللبن الدافئ ومعلقتين السكر وتقلب جيداً، ثم تترك جانب لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل وتنشط وتصبح جاهزة. ثم يخفق البيض جيداً في وعاء العجان الكهربائي علي سرعة متوسطة، ثم يضاف إليه الزبدة مع استمرار الخلط الجيد. ينخل الدقيق مع الملح بالمنخل السلك ويضاف خليط الدقيق إلي خليط البيض بالتدريج مع الاستمرار في العجن. ثم يضاف خليط الخميرة واللبن الرائب ونستمر في العجن لمدة 10 دقائق حتي تصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة. يوضع العجين في وعاء مدهون بقليل من الزيت ويغطي بكيس أو بغطاء أو منشفة ويترك جانباً في مكان دافئ لمدة ساعة حتي يختمر ويتضاعف حجمه.

طريقة تشكيل العجينة

وبعد ما يختمر العجين يقطع علي شكل كرات متساوية الحجم ثم يوضع علي صاج مدهون بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى. ثم يضغط عليها براحة اليد وتشكل علي شكل قرص وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة، حتي تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نحضر طبق صغير ونضع فيه صفار البيضة مع ملعقتين الحليب وملعقة الفانيليا ونخفقهم جيداً بواسطة شوكة الطعام. وبعد ما تختمر القرص تدهنها بخليط الدهن وترش بالسمسم المحمص على الوجه بحيث يُغطى الوجه بالسمسم. ثم تخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتي تنضج وتكتسب اللون الذهبي. نخرج القرص من الفرن وتترك جانب حتي تبرد وتقدم مع كوب الشاي أو الحليب بألف هنا وشفاء.

نصائح لنجاح قرص السمسم