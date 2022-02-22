شاورما الدجاج السورية بأسهل طريقة والطعم أفضل من الجاهز

تعتبر شاورما الدجاج السورية من أشهر الأكلات التي يقبل الناس على شرائها من المطاعم بكثرة، كما تعد من الوصفات البسيطة التي يمكننا إعدادها في المنزل بطعم شهي مثل المطاعم، فدائماً يتم البحث عن أكلات مختلفة لتقديمها لأفراد الأسرة بدلاً من شراء الأكلات الجاهزة التي تكون أحياناً غير مضمونة الجودة والصلاحية، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج السورية بطعم أفضل من الجاهز.

مكونات شاورما الدجاج السورية

كيلو صدور دجاج.

نصف كوب زيت زيتون.

عصير ليمونة.

عصير برتقالة.

4 ملاعق كبيرة زبادي.

8 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة معجون فلفل.

نصف ملعقة صغيرة من (القرنفل المطحون، زنجبيل بودرة، قرفة، جوزة الطيب، هيل).

ملعقة صغيرة من( بابريكا، بودرة بصل، الملح).

ملعقة صغيرة ونصف كزبرة جافة.

2 ملعقة كبيرة كاجو نئ.

طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية

نضع صدور الدجاج في ماء وملح وخل لمدة عشر دقائق ثم نغسلها ونقطعها لشرائح رفيعة ونضعها في صينية. ثم نضع أربع ملاعق كبيرة من الزبادي في الخلاط ونضيف الثوم والتوابل والكاجو النئ، ثم نضيف عصير برتقالة وعصير ليمونة كبيرة. نخلط المكونات جيداً ثم نضع الخليط على شرائح الدجاج مع التقليب، ثم نغطي الصينية وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل. ثم نضع ملعقة كبيرة من السمن في طاسة ساخنة على النار ونضيف شرائح الدجاج المتبلة ونتركها على نار متوسطة حتى تجف منها السوائل وتنضج تماماً. نحضر خبز الشاورما ونوزع عليه ملعقة من المايونيز (الثومية) وقطع من المخلل ثم نضع كمية من الشاورما، ونلف الخبز على شكل رول ثم نضعه في طاسة بها مسحة زيت ليأخذ لون ذهبي من الجانبين.

طريقة عمل المايونيز (الثومية) بدون بيض

المكونات

3 كوب ماء.

كوب نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

4 فصوص ثوم.

عصير نصف ليمونة.

نصف كوب زيت (150 مللي).

طريقة التحضير