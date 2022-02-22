بكيلو حليب فقط اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في البيت بمكونات إقتصادية بطعم أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب من أهم الطرق المبحوث التي من الممكن عن طريقها أن يتم عمل الزبد الفحي، والتي تعد من أهم مشتقات الحليب الدهنية، والتي من الممكن أن يتم صنعها في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة، ومن الممكن أن نحضر مكونات بسيطة جدا، وتلك المكونات لها القدرة على أن تيسر من عمل الزبد الفلاحي، والذي يعد نوع مميز من أنواع الزبد ومن خلال تحضيرها من الممكن الاستغناء تماما عن أي نوع زبد صناعي، وفيما يأتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تخص الطريقة المتبعة للتحضير بالخطوات مع بيان أهم المكونات التي لا بد من الاعتماد عليها توفيرها مع الحليب ليسهل استخراج الزبد منها.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

الطريقة البسيطة القادمة تعتبر من أهم الطرق لعمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب، وتعتبر تلك الطريقة من بين أبرز الطرق الممتازة، والتي من خلالها سيكون من اليسير على كل ربات البيوت أن تقمن باستخراج الزبد بمنتهى السهولة، وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي نوضح أهم المقادير التي لا بد من تحضيرها لتيسير الحصول على الزبد الطبيعي الفلاحي.

مكونات لطريقة عمل الزبدة الفلاحي

بكوب حليب مع بعض المقادير الأخرى من الممكن أن تتوفر لديك أفضل كمية من مكون الزبد الفلاحي، والمكونات تكون على هذا النحو الآتي:

كوب من الحليب.

ملعقة من الليمون.

زجاجة فارغة.

وعاء ملائم.

مكعبات من الثلج.

خطوت لطريقة عمل الزبدة الفلاحي

بتوفر كوب حليب مع بقية المكونات السابقة من الممكن أن يتم عمل الزبد الفلاحي، ومن أهم الخطوات للتحضير ما يلي: