طريقة عمل كيكة اقتصادية، نرغب كثيراً في عمل بعض الوصفات اللذيذة لنسعد بها أبنائنا وعائلتنا لكن تقف تواجد مكونات تلك الوصفة وسعر تكلفتها عائقاً لدينا في كثير من الأحيان لذلك نفكر في الوصفات الاقتصادية والموفرة وتكون مكوناتها بسيطة وفي متناول الجميع وفي نفس الوقت تعطي نتيجة جيدة ونخرج في النهاية وصفة ذات طعم شهي ولذيذ لذلك تعد الوصفات الاقتصادية والسريعة هي الحل الوحيد ونحن نعرف كم من عشاق كبار وصغار للكيكة ولهذا سنعرض لطم طريقة عمل كيكة اقتصادية سهلة وغير مكلفة.

طريقة عمل كيكة اقتصادية بدون بيض وبدون حليب هشه ولذيذة

وصفة اقتصادية تعني هذه الكلمة أنها وصفة بمكونات بسيطة ولا تكلف الكثير من الأموال ويستطيع الجميع إعدادها والكيكة الاقتصادية هي طريقة عمل الكيكة بدون استخدام البيض أو الحليب حيث نستخدم بدل منه الماء العادي كما أن مكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تأخذ منك الكثير من الوقت حتي تنتهين من تحضيرها.

المكونات

2 كوب ونصف من الطحين.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

كوب وربع من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة الفانيليا.

للتزيين صوص الشوكولاته أو صوص الكراميل أو عدم تزيينها ( اختياري).

طريقة التحضير