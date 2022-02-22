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طريقة عمل كيكة اقتصادية، نرغب كثيراً في عمل بعض الوصفات اللذيذة لنسعد بها أبنائنا وعائلتنا لكن تقف تواجد مكونات تلك الوصفة وسعر تكلفتها عائقاً لدينا في كثير من الأحيان لذلك نفكر في الوصفات الاقتصادية والموفرة وتكون مكوناتها بسيطة وفي متناول الجميع وفي نفس الوقت تعطي نتيجة جيدة ونخرج في النهاية وصفة ذات طعم شهي ولذيذ لذلك تعد الوصفات الاقتصادية والسريعة هي الحل الوحيد ونحن نعرف كم من عشاق كبار وصغار للكيكة ولهذا سنعرض لطم طريقة عمل كيكة اقتصادية سهلة وغير مكلفة.
طريقة عمل كيكة اقتصادية بدون بيض وبدون حليب هشه ولذيذة
وصفة اقتصادية تعني هذه الكلمة أنها وصفة بمكونات بسيطة ولا تكلف الكثير من الأموال ويستطيع الجميع إعدادها والكيكة الاقتصادية هي طريقة عمل الكيكة بدون استخدام البيض أو الحليب حيث نستخدم بدل منه الماء العادي كما أن مكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة للغاية ولا تأخذ منك الكثير من الوقت حتي تنتهين من تحضيرها.
المكونات
- 2 كوب ونصف من الطحين.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- كوب وربع من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة الفانيليا.
- للتزيين صوص الشوكولاته أو صوص الكراميل أو عدم تزيينها ( اختياري).
طريقة التحضير
- نقلب كل المكونات الجافة مع بعضها الطحين والبيكنج بودر والنشا والفانيليا جيداً ونضعهم في الجانب لحين الحاجة إليهم.
- في طبق عميق نضيف الماء ونذوب به السكر ثم نضيف الخل والزيت ونخفق كل المكونات مع بعضهم وبعد امتزاجهم مع بعضهم نحضر المكونات الجافة ونضعها عليهم بالتدريج ونكون مستمرين في الخفق حتي تنتهي كمية المكونات الجافة ونخفق كل المكونات مع بعضها لمنع تكتل الطحين.
- نشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نحضر صينية فرن وتكون مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالقليل من الطحين بعد ذلك نسكب بها مزيج الكيكة وندخلها الفرن حتي تنضج جيداً ثم نخرجها ونضعها جانباً لمدة 7 دقائق ثم نقلبها ونزينها بصوص الشوكولاته أو صوص الكراميل أو نتناولها سادة بون تزيين أو أي إضافات.
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