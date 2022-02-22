تحلية سريعة طريقة عمل الاكلير في المنزل وخطوات عمل حشوه

الإكلير من الحلويات الشرقية الجميلة، التي يحبها المصريين، والاكلير نوع من أنواع الحلويات الفرنسية الجميلة، انتشر الإكلير في السنوات القليلة السابقة، وهو من ضمن الحلويات التي يتم صنعها في محلات المخبوزات والحلويات، وذات شكل رائع وجذاب، ويرغب الأطفال في الحصول عليها عند رؤيتها في المحلات وهم في الخارج، ولكنها ذات سعر مرتفع بالنسبة لبعض الناس، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة مضمونة وغير مكلفة للاكلير في المنزل، وليضمنوا عملها بشكل صحي وبمكونات طبيعية من المنزل، ويوجد العديد من الطرق والعديد من شيفات الحلويات التي يقدمن وصفة عمل الإكلير في المنزل.

مكونات عمل الإكلير

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الماء.

تسعون جرامًا من الزبدة.

عدد ست بيضات.

ذرة ملح.

مكونات الحشو الداخلي للاكلير

ثلاث أكواب من الحليب السائل.

3 /4 كوب سكر أبيض ناعم.

ثلث كوب من النشا.

4 صفار بيضة.

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيليا.

حبة ونصف من بشر الليمون.

ملعقة ونصف ملعقة صغيرة من الزبدة.

مكونات تزين الوجه

100 جرام من الشوكولاتة مبشورة.

نصف كوب كريم شانتيه خفق.

طريقة التحضير

في إناء على النار نقوم بتسخين الماء، وإضافة الزبدة حتى تمام الذوبان.

نقوم بإضافة الدقيق إلى الماء والزبدة، والتقليب جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونقوم بتقليب العجينة على النار لمدة ثلاث دقائق.

نرفع العجينة من على النار ونتركها حتى تبرد.

نقوم بوضع العجينة في العجان ونقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق جاي يصبح القوام ناعم.

نقوم بوضع نصف الخليط في كيس حلواني ونقوم بتشكيل العجينة إلى أصابع متساوية الحجم.

توضع العجينة في صاج الفرن وندخلها على فرن ساخن على درجة حرارة منخفضة.

نخرجه من الفرن بعد عشر دقائق ونتركه حتى يتم التخلص من الحرارة.

نقوم بعمل فتحات من الجانب ونقوم بوضع الحشو بداخله ويزين بصوص الشيكولاتة.

خطوات عمل حشو الإكلير

نضع الحليب على النار مع إضافة السكر.

نقوم بالتقليب حتى يتم ذوبان السكر مع الحليب نقوم بإضافة بشر الليمون مع الحليب.

نقوم بوضع صفار البيض مع الحليب على البارد.

نضع النشا ونقلب مع إضافة الفانيليا.

نضع الزبدة بعد أن تصبح في قوام المهلبية.

نتركها حتى تبرد ونقوم بحشوها داخل الإكلير.

طريقة تزين الإكلير