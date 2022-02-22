نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم ماء الأرز والفازلين السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم ماء الأرز والفازلين من أفضل الكريمات الطبيعية الغنية عن التعريف، حيث يعرف الكريم بخصائصه الجبارة في حماية البشرة وتفتيحها وإعادة لونها الطبيعي مرة ثانية، وهو بمثابة علاج طبيعي أمن تمامًا على البشرة ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة تسبب تلف البشرة على مدي استخدامه، كما يمنح البشرة النضارة والحيوية بفضل احتوائه على مادة الليمون وهى مادة طبيعية تساعد على تبييض المناطق الداكنة بالجسم، وتظهر نتائجه المذهلة من أول أسبوع عند استخدامه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم ماء الأرز والفازلين السحري لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائيًا بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات كريم ماء الأرز والفازلين السحري

يحتوي الكريم على عدة مكونات طبيعية بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الأرز.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم ماء الأرز والفازلين السحري في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر نصف كوب من الماء الدافئ ونضع به الأرز، ثم نغطيه ونتركه لمدة يوم كامل. نصفي الأرز تمامًا، ثم نأخذ الماء ونضيف عصير الليمون، والنشا ونقلب حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها. نحضر وعاء به ماء ونضعه على النار، ثم نضع كوب ماء الأرز في منتصف الوعاء ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الكوب من الماء المغلي، ثم نقوم بإضافة الفازلين عليه وهو ساخن حتى يصبح القوام مثل الكريم تمامًا. نقوم بتفريغ الخليط في علبة ونضعه في الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى يتماسك ويصبح مثل الكريم. نغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على منطقة الخدين والجبهة والذقن. نقوم بتدليك الوجه برفق حتى يتشرب الكريم تمامًا، ثم نترك الكريم على الوجه لمدة ساعة ويتم غسله بالماء البارد. نكرر وضع الكريم على البشرة يوميًا حتى تختفي التجاعيد تمامًا وسوف نلاحظ الفرق من أول أسبوع.

فوائد كريم ماء الأرز والفازلين للبشرة

يحتوي الكريم على عدة فوائد طبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على تفتيح البشرة ويمنحها النضارة والحيوية.

يعمل على غلق المسام الواسعة ويزيل البكتيريا المتراكمة داخلها.

يساعد على توحيد لون البشرة ويعيد لها حيويتها وجمالها مرة أخرى.

يتغلغل داخل المسام بسرعة رهيبة فيعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

يقلل من ظهور التجاعيد ويحمي البشرة من علامات تقدم العمر المزعجة.

يزيل الخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أكبر سنًا.

طريقة عمل ماسك الأرز لتبييض البشرة

يعمل هذا الماسك على تفتيح البشرة ومكوناته كما يأتي:-

نصف كوب من مطحون الأرز.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكل متابعينا طريقة تحضير ماسك الأرز والحليب وهى كما يلي:-