بمكونات طبيعية بسيطة حضري أقوى كرياتين لفرد الشعر في المنزل ليكون ناعم دائما

ترغب العديد من النساء في استخدام كرياتين طبيعي لفرد الشعر من خلال إعداد الكثير من الخلطات المنزلية السريعة والسهلة التي تعطينا النتيجة المرجوة من المرة حيث تساعد على تنعيم الشعر بسرعة وفعالية، وجميع تلك المكونات متوفرة في كل منزل، كما أنها توفر لكي الوقت والجهد التي قد تحتاجيها للذهاب لمتاجر تصفيف الشعر، حيث يعد الكراتين من الأشياء المهمة التي تحتاج إليها كل سيدة من حين لآخر في يومها، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة مميزة لعمل الكرياتين الطبيعي في البيت بأقل الأسعار تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

أقوى كرياتين طبيعي لفرد الشعر

هناك مجموعة من المكونات الطبيعية التي يمكن من خلال استخدامها على الشعر تحقيق الكثير من النتائج المرجوة وسنوضحها لكم ومن أهمها التالي:

قناع الحليب والعسل

قومي بخلط ربع كوب حليب مع ملعقتين كبيرتين من العسل، وبعد ذلك ووزعيهم على الشعر واتركيهم لمدة ساعتين.

اشطفي الشعر جيداً ووجدوا بمجرد شطفه يصبح الشعر ناعماً جداً، لامعة وقوية.

لابد من عمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتي تحصلي على نتيجة جيدة.

ماسك البيض للشعر بزيت الزيتون مزيج البيض وزيت الزيتون رائع

ضعي بيضة كبيرة مع نصف كوب من زيت الزيتون واخلطي المزيج جيدًا، ثم قسمي شعرك إلى أربعة أقسام، وضعي المزيج على كل شعرك.

غطي شعرك بقبعة استحمام، واتركيها على شعرك ليلة كاملة.

عند الاستيقاظ، اغسلي شعرك بشكل جيد، للحصول على شعر أملس وله ملمس ناعم.

يمكنك تكرار هذا القناع مرة كل 15 يومًا، للحفاظ على شعرك مفرودًا.

الكيراتين المنزلي لتنعيم الشعر من أول استخدام

تعتبر النشا من أهم المكونات الطبيعية التي قام الكثير بتجربتها على الشعر حيث تمنحه القوة واللمعان ومن هنا سنخبرك بوصفة بسيطة وسهلة لفرد شعرك في المنزل على أريكتك دون جهد كما إنها اقتصادية وموفرة وهي كالتالي:

مكونات قناع فرد الشعر من نشا الذرة والحليب

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كوبان حليب جوز الهند ويمكن استبداله بالحليب كامل الدسم.

ماسك قناع فرد الشعر