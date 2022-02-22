نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدقيق اعملي أحلى باتون ساليه بالكمون لكي ولأولادك في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الباتون ساليه بالكمون من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مميز، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزبدة ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما يمكن تناوله بجانب كوب من الشاي كما انه مفيد ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل باتون ساليه بالكمون في المنزل.

مقادير عمل الباتون ساليه بالكمون

يحتوي الباتون ساليه بالكمون على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب إلا ربع من الزبدة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

٣ أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

لدهن الوجه

حبة من البيض المخفوق.

ملعقة صغيرة من الحليب.

نصف كوب كمون صحيح.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الباتون ساليه بالكمون في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

في إناء صغير نقوم بوضع الماء والزبدة معا، ونضعهم على نار هادئة حتى تذوب الزبدة وتدفأ الماء. بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بخلط الدقيق مع الخميرة والسكر ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة الملح مع التقليب. ثم نقوم بإضافة خليط الماء والزبدة إلى خليط الدقيق ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. بعد ذلك ندهن العجينة بالزيت، ثم نغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة حتى تخمر ويزيد حجمها. ثم نأخذ مقدار كرة صغيرة ونشكلها على هيئة أصابع طولية مع تغميس جانب منها بالكمون وهكذا حتى تنتهي الكمية. بعد ذلك نرص الأصابع بشكل متباعد في صينية ثم ندهنها بالبيض المخفوق والحليب السائل ثم نتركه ١٠ دقائق حتى يرتاح. ثم ندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ثم نخرجه ونتركه ليبرد ثم يقدم مع الشاي. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق باتون ساليه بالكمون لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

مقادير أصابع الخبز الإيطالية بالجبن

تحتوي أصابع الخبز الإيطالية بالجبن على مقادير بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الدقيق. ملعقة من السكر. حليب حسب الحاجة. رشة من الملح. ملعقة من البيكنج بودر. زبدة مذابة. زعتر نصف كوب من الجبن المبشور.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط المكونات الجافة ثم نعجن بالدقيق حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بخلط الزعتر مع الزبدة، ونشكل العجين على شكل طولي ثم نغمسها بالزبدة ونرصها على الصينية.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠درجة لمدة لا تقل عن ٢٠دقيقة حتى تنضج.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-