نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الجيلاتين لإزالة الشعر من الوجه نهائياً بدون آلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الجيلاتين لإزالة شعر الوجه أسرع طريقة للتخلص منه نهائياً بدون ألم، يعد شعر الوجه هو أمر مزعج للغاية خاصة إذا كان كثيفًا وداكن اللون، فما هي أفضل طريقة للتخلص من هذا الشعر، لذلك سوف نعرض وإليكم وصفة الجيلاتين لإزالة شعر الوجه، حيث أن الجيلاتين له فوائد عديدة للبشرة فإنه غني بالبروتينات المفيدة للبشرة والعظام والأنسجة، كما يتكون الجيلاتين بشكل أساسي من الكولاجين وهو بروتين يربط الجلد والعظام والأنسجة وكل شيء في الجلد معًا ليبقى مشدودًا، ومع تقدمنا ​​في العمر تنخفض مستويات الكولاجين في الجسم وبالتالي تصبح بشرتك أصغر سنًا لفترة أطول.

أقوي وصفة للتخلص من شعر الوجه بطريقة طبيعية وبدون عودة



إن إزالة شعر الوجه من أكثر الأمور أهمية لدي النساء جميعاً وذلك لأنه يشكل مظهر غير مستحب.

ولذا تحاول التخلص من الشعر الزائد بكافة الطرق مثل الكريم أو الشمع أو الشفرات.

وعلي الرغم من فاعلية هذه الطرق إلا أن لها آثار وأضرار جانبية كالاسمرار وتهيج الجلد وظهور الحبوب.

ولهذا فإن الوصفات الطبيعية هي أفضل طريقة للتخلص من الشعر الزائد في الوجه كما أنها غير مكلفة.

وصفة الجيلاتين لإزالة الشعر

تتميز هذه الوصفة بنتائجها الفعالة في إزالة الشعر وعدم ظهوره مرة أخري وتتكون من الآتي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

2 ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين غير المحلى.

2 قطرتان من عصير الليمون.

1 ملعقة من زيت اللافندر العطري.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء صغير وضعي الحليب كامل الدسم.

ثم أضيفي الجيلاتين و عصير الليمون وزيت اللافندر إلى الخليط.

يتم وضع الخليط الناتج في الميكروويف لمدة لا تزيد عن 20 ثانية.

دعي المزيج يبرد قليلاً لاستخدامه فاتراً على بشرة الوجه لإزالة الشعر.

يوضع الخليط علي الوجه ثم يترك حتي يجف تماماً.

يتم إزالة الماسك من أسفل لأعلي وسوف تلاحظي اختفاء الشعر.

ماسك الجيلاتين والكركم لإزالة شعر الوجه

يعد الكركم مكون طبيعي فعال في التخلص من الشعر الزائد في الوجه كما يحد من نموه مرة أخري.

كما يتمتع بخصائص هامة لإزالة الجلد الميت وتقشير البشرة وعلاج الاسمرار.

المكونات

ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المحلى.

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

3 ملاعق من النشا.

طريقة التحضير

ذوبي مسحوق الجيلاتين غير المحلى في كوب من الماء المغلي.

ضع الخليط الناتج في الميكروويف لمدة لا تزيد عن 20 ثانية.

يضاف الكركم والنشا ويخلط جيداً.

ضع الخليط على الوجه مع تجنب لمس المناطق الحساسة مثل الحاجبين ومحيط العين.

يتم إزالة القناع من الوجه بأطراف الأصابع لإزالة شعر الوجه بسرعة.

ماسك الجيلاتين والقهوة للتخلص من الشعر الزائد



القهوة من أقوي المكونات التي تعمل علي تفتيح البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة كما تعد مقشر طبيعي للوجه.

وهذا لاحتوائها علي مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تمنع ظهور الشعر مرة أخري.

المكونات

2 ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين غير المحلى.

2 ملاعق صغيرة من القهوة.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير