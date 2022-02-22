نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وصفات هندية سريعة لتطويل الشعر بأقل تكلفة من المنزل بالمكونات الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تريدي الحصول على شعر لامع وناعم يمكنك استخدام عدة وصفات هندية لتطويل الشعر كبديل عن مواد التصفيف الكيميائية التي قد تسبب لكي الكثير من الإزعاج بسبب نتائجهم السلبية على الشعر ومعروف عن الهنود شعرهم الطويل والكثيف والناعم ولذا الكثيرات تبحث عن ما يستخدموه من الطبيعة لتحقيق تلك النتائج وسنقدم لكم الكثير من الخلطات بطرق عملها في المنزل بكل سهولة.

تحضير وصفات هندية لتطويل الشعر

سنقدم لكم مجموعة من الوصفات الهندية التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولا داعي للقلق منها فكلها مكونات طبيعية وهي كالتالي:

خليط البيض والزيت

قم بخلط كل من زيت الزيتون مع بيضة واحدة ثم أضف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض وبعد الخلط بشكل جيد نقوم بفرده على فروة الرأس حتى تصل لكل أطراف الشعر وبعد ذلك قومي بغسل شعرك بشكل جيد وتستخدم تلك الوصفة مرة واحدة خلال الأسبوع.

مزيج الصبار لنمو الشعر

يستخدم الصبار في الهند لنمو الشعر بسرعة فائقة لأنه يعتبر أحد علاجات الأيورفيدا في الهند لتغذية فروة الرأس ومنع تساقط الشعر.

خذ وعاء واخلط نصف كوب من جل الصبار مع ملعقتين كبيرتين من العسل و3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند حتى يصبح الخليط متجانس

ضعي مزيج الصبار على شعرك حتى الجذور ثم اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بماء فاتر وشامبو خفيف.

وصفة الجرجير وزيت الزيتون

قومي بخلط كل من الجرجير، وعلية القليل من زيت الصبار والزيتون وقومي بتدليك فروة رأسك بها بشكل جيد وللأبد من ترك الخليط لمدة تصل لعدة ساعات على فروة الرأس ويمكنك استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون الساخن وزيت جوز الهند لنمو الشعر في يوم واحد

مكونات صنع الوصفة

معلقة من جوز الهند أو زيت الزيتون.

منشفة ساخنة.

طريقة عمل الوصفة