طريقة عمل الكنافة بالشيكولاته بمكونات سهلة وخطوات بسيطة

طريقة عمل الكنافة بالشيكولاتة، تعد الكنافة من أحد أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة التي تتمتع بالمذاق اللذيذ المحبوب للجميع من الصغار والكبار، يتم تحضيرها في كثير من المناسبات المختلفة مثل الأفراح والأعياد وبالأخص في شهر رمضان المبارك، يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة وأكثر من حشوة مما يجعل الأمهات تبحث عن كيفية تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة بطريقة احترافية فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة عمل الكنافة بالشيكولاته

واحدة من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير في أنحاء العالم العربي، مقترنة بالشهر الفضيل ولا تخلو أي مائدة في هذا الشهر من وجود صينية الكنافة بجميع الحشوات المميزة، حيث أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط.

المكونات

حوالي نصف كيلو من السمن النباتي.

ما يعادل نصف كوب من السكر الناعم.

ربع كيلو من الكنافة.

حوالي ربع كوب من القشدة.

ما يعادل حوالي اثنان كوب من الشوكولاتة السائلة.

شيكولاتة مبشورة أو حبيبات للتزيين.

حوالي ربع كوب من الشربات (القطر).

مكسرات وفستق للتزيين (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠درجة مئوية.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء مناسب ويوضع به الكنافة مع مراعاة تفكيكها من بعضها ويضاف لها السمن ويتم التقليب جيداً حتى تتشرب السمن بالكامل.

بعد ذلك نقوم برش كمية من السكر الناعم فوقها ويتم التقليب جيداً.

ثم نقوم بوضع كمية من الكنافة في أسفل الصينية مع ضرورة الضغط عليها من جميع الجوانب حتى تتماسك تماماً.

يتم وضع القشطة والشوكولاتة وتوزيعها فوق الكنافة ويوضع طبقة أخرى من الكنافة فوقها.

بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن لمدة من ١٥إلى ٢٠ دقيقة تقريباً حتى تكتسب اللون الذهبي.

بعد تمام نضجها نقوم بإخراجها من الفرن وسكب الشربات فوقها مباشرة وتزيينها بكل من الشوكولاتة والمكسرات المختلفة والفستق، تقدم باردة وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل الكنافة بالشوكولاتة بطريقة احترافية سهلة وبسيطة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.