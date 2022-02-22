طريقة قلي الباذنجان بدون زيت ملعقة صغيرة على الباذنجان وعمره ما هيشرب زيت هتوفري وكمان صحي

تناول الباذنجان من الأكلات الصحية وتحتوي على فيتامينات كثيرة، وهناك العديد من السيدات يبحثون عن وصفات لقلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت ليصبح صحي أكثر، معنا سنقدم لكم أسهل وأبسط طريقه لقلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت بملعقة واحدة من الدقيق لا تجعل الباذنجان يشرب زيت.

طريقة قلى الباذنجان

هناك الكثير من الوصفات لقلي الباذنجان ومنها ما يلي.

المكونات المطلوبة لقلي الباذنجان

نصف كيلو باذنجان رومي.

حوالي ثلاث ملاعق دقيق.

ملعقة كبيرة من التوابل مثل الكمون المطحون والفلفل الاسمر المطحون والكزبرة المطحونه.

طريقة تحضير قلي الباذنجان

وطريقة قلي الباذنجان تكون بالخطوات التالية:

حيث أنه لا بد أن نقوم بغسل الباذنجان وتقشيره على شكل مدرج ثم نقوم بتقطيع الباذنجان إلى حلقات.

ثم نقوم بوضع الدقيق مع التوابل ونقلب جيداً بعد ذلك نضع الباذنجان المقطع في الدقيق ونقوم بتتبيله بالدقيق جيداً هذه الطريقة لا تجعل الباذنجان يشرب زيت.

ثم نقوم بقلي الباذنجان في الزيت يكون الزيت درجة حرارة عالية نأخذ الباذنجان ونضعه فى الزيت حتي يحمر لونها ثم نقوم بإخراجه من الزيت على ورق المطبخ ثم يقدم ساخن.

الطريقة الثانية لقلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت

المكونات المطلوبة لقلي الباذنجان بكل سهولة:

نصف كيلو باذنجان رومي.

حوالي فنجان زيت.

طريقة التحضير